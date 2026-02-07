高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第19週「ハナレル、シマス。」の第91回が２月９日に放送予定です。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下２月９日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

「クマモト、ドウデスカ。」

ある日、トキはヘブン（トミー・バストウさん）から問いかけられる。

さらに「マツエ、ハナレマショウ」と続けるヘブンに理解が追いつかないトキは、ヘブンから逃げ回る。

数日後、トキはヘブンに対して静かな怒りを発していた。

その様子から夫婦げんかと察した司之介（岡部たかしさん）とフミ（池脇千鶴さん）は、2人の姿にほほえましさを覚える。

そんな中、ヘブンは突然、熊本に行くことを提案する。