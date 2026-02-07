逆転するには飲酒しかない？ 崖っぷちに追い込まれた元AKB48美女がとったまさかの行動が話題となっている。

【映像】元AKB48美女、収録中に“飲酒”の大胆行動

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第8回が1月31日に放送。

ファイナルテーブルも中盤に差し掛かり、徐々に出場者のチップ保有数の差も広がってきた頃。俳優・三浦翔平やトッププロ・みさわ、さや香・新山など錚々たるメンバーの中で苦戦していたのが、元AKB48の肩書を持つ篠崎彩奈だ。

ここまで最下位に甘んじていた篠崎だったが、直前でみさわが新山との心理戦を制し、約22万点をもぎ取る超絶プレーをみせたことでさらにプレッシャーがかかる。みさわ対新山の余韻冷めやらぬ中、篠崎はスタッフに向かって「レモンサワーください」と告げる。

番組ではここまで、三浦と既に敗退済みとなっていた嶋佐和也（ニューヨーク）が、お酒を飲んで大胆なアクションを行い見せ場を作っていたが、篠崎も「ちょっと…飲もう」と、“飲酒ブースト”にあやかることを決意。控えめながらも吹っ切れた様子の篠崎に視聴者も「飲酒宣言」「あやなん頑張れ！」とエールが飛んでいた。

なお、“飲酒後”も持ち前のポーカーフェイスは健在の篠崎だったが、最後はAKB48時代の先輩・大家志津香に引導を渡される結果となり、4位で敗退している。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、"芸能界一のポーカー最強王者"の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

