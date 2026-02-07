会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か？ 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』（ダイヤモンド社）は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

オンリーワンではなく、ナンバーワンを目指す

会社の戦略について考えるとき、よく「オンリーワンを目指す」という話が出てくるものです。

それが悪いとは言いませんが、本当に大事なことは、お客さまから見てオンリーワンになるということです。オンリーワンになったらライバルがいなくなって楽だなどといった、自社中心の考え方に基づいてオンリーワンを目指しても、結局はうまくいきません。

ライバルが沢山ある中で、「あなたの会社しかない」と言われる会社作りをしていこうと考えることが重要なのです。

もっと言えば、「ライバルがいてくれて有難い」と言えるくらいの会社にならなければなりません。

繰り返しますが、お客さまはQPSの組み合わせをライバルと見比べて、どこの会社を選ぶかを「相対的」に決めます。つまり、ライバルがいるからこそ、お客さまはQPSを比較することができ、自社に優位性があれば、それにも気づいてもらうことができるのです。

セブン＆アイ・ホールディングスの元会長の鈴木敏文さんは、著書の中で「本当に良いセブン-イレブンのお店は、近くにライバル店ができたほうが、結果的に売り上げが上がる」と述べておられます。

そして、ライバルがいてくれて有難いと思えるくらい、比較されることにより、自社がより良いと分かるほどのQPSの組み合わせを創り出すことが、オンリーワンではなく「ナンバーワン」を目指すということなのです。

お客さまにとっても、比較する対象があったほうが良いのです。そこで勝ち残れる会社を作るといった意気込みが必要です。

違う見方をすれば、常に自社の外部から、とくにお客さまの視点で自社を見ているかどうかということです。お客さまが、ここしかないと自社のことを言ってくれるかが大切です。

それが、本当のオンリーワンなのです。ライバルがいなくなれば一人勝ちできる、などと考えるのは、本当のオンリーワンではありません。

「一番厳しいお客さまの目」になって自社を見続け、ライバルを圧倒するようなQPSの組み合わせを提供し、それをお客さまに分かっていただけるので、ライバルがいてくれて有難いと言えるくらい、強い会社こそがナンバーワンになれるし、真の意味でのオンリーワンなのです。

反省する

多くの経営者を見てきましたが、成功した経営者も、会社を潰した経営者も、前向きで他人のことを思いやる人が少なくありませんでした。

前向き過ぎたから、挑戦し過ぎて会社を潰すということもあると思います。

本質的に何が違うのかを考えましたが、その違いは「反省」だというふうに私は考えています。

PDCAにおいて、もちろん、ここで説明している「戦略」などのプランを作ることはとても重要ですが、何事を行った場合にも反省することが大変重要だと考えています。

うまくいかない経営者は、反省しないのです。

うまくいっても、いかなくても独善的なのです。

反省しないと、過去の成功も失敗も積み重なりません。『論語』に「吾、日に吾が身を三たび省みる」とありますが、経営者は、反省するという習慣を持つことが大切です。

（本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです）

小宮一慶（こみや・かずよし）

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行（現三菱UFJ銀行）に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM＆Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。

94年5月からは日本福祉サービス（現セントケア・ホールディング）企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。

著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』（以上、ダイヤモンド社）、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』（以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』（以上、東洋経済新報社）、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何？」という人のための投資指標の教科書』（以上、PHP研究所）等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。