金儲けだけを目的にする人が投資で勝てない理由

テレビ・ネットで「日本のウォーレン・バフェット」と話題！ 1936年（昭和11年）、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は25億円以上に増え（2026年2月時点）、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。隠しごとなしに日常生活から投資法まで全部書いた話題の書『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。資産25億円に増えた今刊行した“小説形式”だからスラスラ読めて、プロの儲かる知識がドンドンわかる待望の続編は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）。

「好き」こそが最強の投資戦略

多くの人は、「お金を増やしたい」という思いから投資をしているんじゃないでしょうか。いまは政府も国民の預貯金を投資に回させるべく、さまざまな施策を講じています。しかし、私が投資をしているのは、お金がほしいからではありません。ここまで続けてきたのは、ひとえに「株が好きだから」という理由に尽きます。

もちろん、お金を増やしたいという思いを否定するわけではありません。ただせっかく投資をするなら、楽しんだほうが絶対にいい。私は「投資が好き」という気持ちが先にあったからこそ、いろいろと試行錯誤して勝負を続け、後からお金がついてきたのです。

世界が注目しても、自分は自分

一世紀先も色褪せない勝利の方程式

私は何も特別なことをしているとは思っていません。近年になってテレビや雑誌、ウェブメディアからの取材が増え、ついには海外メディアからの取材まで受けるようになりました。しかし、当たり前のことをしているだけだと思っているので、なぜ取材されるのか、実はいまだによくわかっていません。

単に爺じいさんがネット取引をしているのが珍しいだけじゃないのかと思っています。値価が下がった株を買って、上がった株を売る。私がしているのは、ただそれだけのことです。それは68年前も、いまも、そして100年後も変わらない投資の真理だからです。

【解説】投資の世界に「裏技」を求めていませんか？

多くの投資家は、手っ取り早く儲かる「魔法の手法」を探し回ります。しかし、70年のキャリアを持つシゲルさんがたどり着いた答えは、「安く買って高く売る」という、あまりにもシンプルな真理でした。

AIやアルゴリズムが支配する現代の相場においても、この原則は変わりません。むしろ、情報過多で複雑になった今だからこそ、シゲルさんのように「基本を徹底する」姿勢こそが、迷いを断ち切り、資産を築くための最短ルートになるのかもしれません。

情報過多な時代にこそ効く「引き算」の思考

現代の投資環境は、SNSでの煽りや複雑なテクニカル指標、AIによるアルゴリズム売買など、あまりにも多くの「ノイズ」であふれかえっています。私たち個人投資家は、つい「何か特別な裏技があるのではないか」「自分だけが知らない情報があるのではないか」と不安になり、情報を詰め込みすぎて自滅しがちです。

しかし、シゲルさんの「安く買って高く売るだけ」という言葉は、投資における唯一無二の真理です。迷ったときこそ、複雑な理論を一度すべて捨て去り、「今の価格は安いのか、高いのか」という単純な事実に向き合ってみてはいかがでしょうか。この「引き算」の思考こそが、混乱した相場で冷静さを取り戻すための羅針盤となるはずです。

「努力」を「娯楽」に変える最強のメンタル

「お金のため」だけに投資を続けるのは、実は精神的に非常に脆いものです。暴落時の恐怖や、利益が出ない時期の焦燥感に耐えきれず、多くの人が市場を去っていきます。

シゲルさんの強さは、相場と向き合うこと自体を「遊び」のように楽しんでいる点にあります。好きだからこそ、何時間チャートを見ても苦にならず、試行錯誤自体が喜びになる。結果として、知識や経験が自然と蓄積され、それが利益という形で返ってくるのです。

「稼がなければ」という悲壮な決意よりも、「相場をもっと知りたい」という好奇心を原動力にすること。これこそが、長く勝ち続けるための持続可能なスタイルと言えるでしょう。

慢心を捨て、市場に対して常に謙虚であれ

25億円もの資産を築きながら「自分は普通だ」と言い切る姿勢にも、深い学びがあります。投資家にとって最大の敵は、少し勝ったときに生まれる「自分には才能がある」という慢心です。シゲルさんは、ご自身の成功を特別な能力によるものではなく、あくまで「当たり前のこと（基本）」を70年間徹底してきた結果だと捉えています。

この謙虚さがあるからこそ、大きなリスクを冒して一発逆転を狙うようなギャンブルをせず、淡々と利益を積み重ねられるのです。私たちも、利益が出たときこそ「市場の波に乗れただけ」と冷静になり、基本に立ち返る勇気を持つべきではないでしょうか。

※本稿は、『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。