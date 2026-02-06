キタニタツヤが、BABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」のCDを3月11日に発売することを発表した。

「かすかなはな」は、テレ東系他にて放送開始中のTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマとなっている。

今回は完全生産限定盤、通常盤の2形態による発売で、LPサイズの完全生産限定盤のジャケットは、今作のために画眉丸と結の二人の姿が特別に描き下ろしたものだ。また、店舗別購入特典も解禁された。絵柄は追って公開されるとのことなので、欠かさずチェックしてほしい。

新曲「かすかなはな」は先行配信中だ。TVアニメ『地獄楽』第二期ノンクレジットオープニング映像もYouTubeにて公開されている。

完全生産限定盤 ©賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

◾️シングル「かすかなはな」

2026年3月11日（水）リリース ©賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA CD購入：https://KITANITATSUYA.lnk.to/KasukanaHana_PKG

配信：https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/KasukanaHana ○完全生産限定盤

SRCL-13578~13579 / 2,985円（税込）

[CD]

かすかなはな

かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)

かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)

かすかなはな (Instrumental)

※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。

[Blu-ray]

1.TVアニメ『地獄楽』第二期 ノンクレジットオープニングムービー ○通常盤

SRCL-13580 / 1,500円（税込）

1.かすかなはな

2.かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)

3.かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)

4.かすかなはな (Instrumental)

※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。 ▼店舗別購入特典

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）・・・ オリジナルポストカード

楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ

セブンネット ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型

全国アニメイト(通販含む)：オリジナルましかくブロマイド(アニメ絵柄)

ソフマップ×アニメガ(一部アニメガ店舗を除く)：オリジナルアクリルコースター(アニメ絵柄)

応援店 ・・・ 告知ポスター

応援店リスト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kitanitatsuya/shoplist/260311/

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。