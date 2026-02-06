キタニタツヤ、フィーチャリングにBABYMETALを迎えたTVアニメ『地獄楽』第二期OPテーマ「かすかなはな」CDリリース決定
キタニタツヤが、BABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」のCDを3月11日に発売することを発表した。
「かすかなはな」は、テレ東系他にて放送開始中のTVアニメ『地獄楽』第二期オープニングテーマとなっている。
今回は完全生産限定盤、通常盤の2形態による発売で、LPサイズの完全生産限定盤のジャケットは、今作のために画眉丸と結の二人の姿が特別に描き下ろしたものだ。また、店舗別購入特典も解禁された。絵柄は追って公開されるとのことなので、欠かさずチェックしてほしい。
新曲「かすかなはな」は先行配信中だ。TVアニメ『地獄楽』第二期ノンクレジットオープニング映像もYouTubeにて公開されている。
◾️シングル「かすかなはな」
2026年3月11日（水）リリース
CD購入：https://KITANITATSUYA.lnk.to/KasukanaHana_PKG
配信：https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/KasukanaHana
○完全生産限定盤
SRCL-13578~13579 / 2,985円（税込）
[CD]
かすかなはな
かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)
かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)
かすかなはな (Instrumental)
※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。
[Blu-ray]
1.TVアニメ『地獄楽』第二期 ノンクレジットオープニングムービー
○通常盤
SRCL-13580 / 1,500円（税込）
1.かすかなはな
2.かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)
3.かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)
4.かすかなはな (Instrumental)
※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。
▼店舗別購入特典
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルスマホサイズステッカー
TOWER RECORDS全店（オンライン含む）・・・ オリジナルポストカード
楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ
セブンネット ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型
全国アニメイト(通販含む)：オリジナルましかくブロマイド(アニメ絵柄)
ソフマップ×アニメガ(一部アニメガ店舗を除く)：オリジナルアクリルコースター(アニメ絵柄)
応援店 ・・・ 告知ポスター
応援店リスト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kitanitatsuya/shoplist/260311/
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️タイアップ／TVアニメ『地獄楽』第二期
2026年1月11日（日）23時45分よりテレ東系他にて放送開始
Prime Video / Netflix / Leminoにて配信
▼あらすじ
仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物“天仙”の居城に着いた一行。
島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。
一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。
そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。
一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。
仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!!
▼スタッフ
原作：賀来ゆうじ 『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
監督：牧田佳織
シリーズ構成：金田一 明
キャラクターデザイン：久木晃嗣
美術監督：東 潤一
色彩設計：末永絢子
撮影監督：十田知香
音楽：出羽良彰
アニメーションプロデューサー：川越 恒
制作：MAPPA
企画：ツインエンジン
原作協力：少年ジャンプ＋編集部
▼キャスト
画眉丸 ：小林千晃
山田浅ェ門佐切 ：花守ゆみり
亜左弔兵衛 ：木村良平
山田浅ェ門桐馬 ：小野賢章
杠 ：高橋李依
山田浅ェ門士遠 ：小林親弘
ヌルガイ ：小市眞琴
民谷巌鉄斎 ：稲田 徹
山田浅ェ門付知 ：市川 蒼
山田浅ェ門殊現 ：鈴木崚汰
山田浅ェ門十禾 ：遊佐浩二
山田浅ェ門清丸 ：内田真礼
山田浅ェ門威鈴 ：大原さやか
メイ ：小原好美
天仙 ：諏訪部順一／甲斐田裕子