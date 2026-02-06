沖縄アクターズスクール完全復活後・初の女性グループ“B.Rox”（ビーロックス）「Greedy Girls」でデビュー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2023年に完全復活を果たした、沖縄を代表する芸能養成所・沖縄アクターズスクール。アクターズスクール完全復活後・初の女性グループB.Rox（読み：ビーロックス）が、2月6日に配信シングル「Greedy Girls」でデビューした。

■沖縄アクターズスクールで中核を担う3人

B.Roxは、沖縄を拠点に活動する本格派ダンス＆ボーカルユニット。Hikaru（ヒカル／20歳）、Rian（リアン／18歳）、Rune（ルネ／16歳）の3名は、新生・沖縄アクターズスクールに在籍するB.B.WAVESのメンバーで、同スクールの中核を担う存在。

平均年齢18歳とは思えない爆発的な表現力と歌唱で魅了し、2024年夏に開催した那覇市での初単独ライブの他、2025年3月に日本武道館で開催された『沖縄アクターズスクール完全復活祭』や、沖縄コンベンションセンターでのMAX30周年コンサートでのパフォーマンスも話題となった。

デビューシングル「Greedy Girls」は、Tokimeki Records、Hana Hope、m-floのリミックス他、ストリーミングヒットを量産中のトッププロデューサー・T.O.Mがプロデュース。作詞には、2000年代のシーンを席巻した姉妹デュオ・SOULHEADのTSUGUMIを召喚し、往年のR＆Bマナーを現代へアップデートした、見た目よりハードで欲張りなB.Roxのアティテュードが炸裂したヒップホップソウル曲だ。

なお、「Greedy Girls」のMVは、2月6日22時に公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。

■B.Rox・Hikaru コメント