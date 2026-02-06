【Amazonセール】ぬいぐるみ「ちいかわ もちっとぬいぐるみS （くりまんじゅう）」や「マジカルハート シナモロール S」などがお買い得
【ぬいぐるみ「ちいかわ もちっとぬいぐるみS （くりまんじゅう）」ほか】 セール中
Amazonにて、各社のキャラクターぬいぐるみが割引価格で販売されている。
割引の対象となっているのは、グレイ・パーカー・サービス (Gray Parka Service)の「ちいかわ もちっとぬいぐるみS （くりまんじゅう）」、ナカジマコーポレーションの「マジカルハート シナモロール S」と「はぴだんぶい 5th はらまきぬいぐるみ ハンギョドン S」、三英貿易の「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION あかヨッシー (S)」。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
ちいかわ もちっとぬいぐるみS （くりまんじゅう）
参考価格：2,090円
セール価格：1,860円
割引率：11％
マジカルハート シナモロール S
参考価格：3,850円
セール価格：2,378円
割引率：38％
はぴだんぶい 5th はらまきぬいぐるみ ハンギョドン S
参考価格：3,960円
セール価格：2,757円
割引率：30％
スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION あかヨッシー (S)
参考価格：1,980円
セール価格：1,522円
割引率：23％
※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。