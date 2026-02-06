【ぬいぐるみ「ちいかわ もちっとぬいぐるみS （くりまんじゅう）」ほか】 セール中

ちいかわ もちっとぬいぐるみS （くりまんじゅう）

Amazonにて、各社のキャラクターぬいぐるみが割引価格で販売されている。

割引の対象となっているのは、グレイ・パーカー・サービス (Gray Parka Service)の「ちいかわ もちっとぬいぐるみS （くりまんじゅう）」、ナカジマコーポレーションの「マジカルハート シナモロール S」と「はぴだんぶい 5th はらまきぬいぐるみ ハンギョドン S」、三英貿易の「スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION あかヨッシー (S)」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ちいかわ もちっとぬいぐるみS （くりまんじゅう）

参考価格：2,090円

セール価格：1,860円

割引率：11％

マジカルハート シナモロール S

参考価格：3,850円

セール価格：2,378円

割引率：38％

はぴだんぶい 5th はらまきぬいぐるみ ハンギョドン S

参考価格：3,960円

セール価格：2,757円

割引率：30％

スーパーマリオ ALL STAR COLLECTION あかヨッシー (S)

参考価格：1,980円

セール価格：1,522円

割引率：23％

※参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。