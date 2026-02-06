【追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。】 アニメ化決定

ファンタジー漫画「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」のアニメ化が決定した。

本作は、講談社「月マガ基地」にて連載中の六志麻あさ氏が原作、業務用餅氏が作画を務めるマンガを原作としたアニメ。マンガ版の正式名称は「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～」。「小説家になろう」にて六志麻あさ氏の原作小説が2021年より連載されているほか、キャラクター原案をkisui氏が務めるライトノベルが講談社より展開されている。

本作は、魔法と科学が同時に息づく世界を舞台に、主人公の付与魔術師、レイン・ガーランドがある日突然ギルドを追放されるところから物語が始まる。

また、本作に関しては過去に原作の六志麻あさ氏より、「※小説版と漫画版で内容が99割程度違うので、ご注意ください。」（「小説家になろう」より引用/原文ママ）とのコメントもあり、小説版とコミック版では異なる物語が描かれている。なお、マンガ版と小説版では若干正式名称が異なる。小説版の正式名称は「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？」。

今回のアニメ化決定に際してティザービジュアルとPVが公開。主人公レインとヒロインのリリィの姿を確認できる。また、ティザーサイトも公開された。

□「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」

【TVアニメ『チー付与』超ティザーPV】【あらすじ】

魔力を使い武器や防具を強化する強化魔術師レインは、ある日ギルド内の全ての武器防具が十分強くなったという理由で所属ギルドから追放されてしまう。

あまりの理不尽な仕打ちに、レインはこれまで強化していた魔力を返してもらうことにした。

これまで様々な装備に付与してきた膨大な魔力。

とりあえず適当な銅の剣に付与したら、強化ポイント＋１００００のチート装備が誕生してしまい！？

戦闘経験ゼロの魔術師が、どんなものでもチート装備にできる魔法で新たな冒険者ライフを気ままに生きることに！！

