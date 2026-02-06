»³ËÜÍºÂç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡§J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸Ž¥¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¿³È½¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ž¥¼ç¿³¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ø¶¯¤µ¡Ù¤È¤Ï¡©
ÀÐ°æ¹É¿Í¤ÎFootball Referee Journal¤è¤ê¡¢µ»ö¤òÅ¾ºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢Æ¨¤²¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤Ã¤¿¡£
ÍýÍ³¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµÞ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Áª¼ê¤â¿³È½¤âAFC Champions League Elite¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¥È¥Ã¥×¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸å¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
Á°¼Ô¤Ï·ÀÌó¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼Ãç´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤â°§»¢½ÐÍè¤º¤Ë½Ð¹ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯12·î22Æü¤ÎPSSI¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Î²ñ¸«¸å¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤´°§»¢¤»¤º¤Ë½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¼Õºá¤ÎÏ¢Íí¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÖÅú¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸å¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«±Ò´±»þÂå¤«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ü¤Ë°ÜÀÒ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»³ËÜ¼«¿È¡¢2019Ç¯¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡ß¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤ÎÂç¸í¿³¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤ËÎ©¤Ä»ö¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿ä»¡½ÐÍè¤ë¡£¼«±Ò´±¤«¤é¥È¥Ã¥×¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÌÜÉ¸¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê»ö¤À¡£Á°¸þ¤¤Ê°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°ÊÔ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï»³ËÜ¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤ò·ÁÀ®¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ö¤¤¤¿¡£
¡Ú»³ËÜ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤ËJ¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Û¤È¤¤¤¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬·Ç¤²¤¿²£ÃÇËë¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¡¢
¡Ö¼Â¤Ï¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤«¤éJFA¤Ë»ä°¸¤Î¤ª¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼¸¤ê¤ÎÆâÍÆ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´ÇÛ¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÀµ¤·¤¯È½Äê¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤âÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤È¼«¤é¤òÀÕ¤á¡¢
¡Ö¾ÅÆî¡ß±ºÏÂ¡¢Ä®ÅÄ¡ß½©ÅÄ¤ÎÆÀÅÀ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¾Ã¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¼«¤é¿¨¤ì¤ë¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»µ¬Â§¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¸í¿³¤¬Á°Äó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±þ±ç¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¸í¿³¤Ç¾¡Íø¤òÆ¨¤»¤Ð¡¢ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸í¿³¤ÏÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥ß¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ä¤ë¤·¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤âÁª¼êÆ±ÍÍ¤Ë¥ß¥¹¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡Ê»²¾È¥ê¥ó¥¯¡Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ê¼èºàÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ë
¡½¡½¤Þ¤À10»î¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤ÎÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¥µ¥Ã¥«¡¼Ãç´Ö¤È¤¤¤¦²¤½£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÀ°Îó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊAR¡Ë¤Î3¿Í¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬°®¼ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»î¹çÃæ¤Ï¡¢·ë¹½¿§¡¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤â¡¢°®¼ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡½¡½ÁÈ¤àAR¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡§Éû¿³¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÎ¸¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£AR¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤À¤È¡Ö¤³¤ì»³ËÜ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢È¯¿®¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡×¡Ö»³ËÜ¸«¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¿á¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦±óÎ¸¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ï»ä¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Î¿³È½°÷¤Ï ¡È¤³¤³¤Ï¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡»¡»¤À¤È»×¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¡×¤È»×¤¦»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¸«²ò¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Î¸«¶Ë¤á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÉû¿³¤ÈÆ±¤¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤â¡¢(»ä¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬)±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª Æñ¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ³Î¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀµ¤·¤¤È½Äê¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¼ã¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤À¤È¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤â¾ðÊó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹ª¤¯»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎAR¤È¤«4th¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤Ë³è¤«¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥»¥ó¥Æ¥ó¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤È»î¹çÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»»þ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿³È½°÷¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼çÄ¥¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë4th¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¿³È½°÷¤Î°ã¤¤¤Ï¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¼ã¼ê¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿³È½°÷¤Î¼åÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AFC¤Î¸¦½¤¤Ç¤â4th¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿³È½°÷¤ÏÆüËÜ¤Î¿³È½°÷¤è¤ê¤âÃé¼Â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡½¡½°ÊÁ°¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥ê¥ì¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¬¥Ë¡Ê»²¾È¥ê¥ó¥¯¡Ë¤¬4th¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¶µ¤¨¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ê¥ì¥¶¤Ï¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ê¹ß¡¢¡Ö¹ª¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥¢¥ê¥ì¥¶¤Ï¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¤Í(¾Ð)¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¡Ë¥é¥Õ¥·¥ã¥ó¡Ê»²¾È¥ê¥ó¥¯¡Ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¯¤Æ¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð) ÉáÃÊ¤Ï¡È¤½¤¦¤À¤Í¡£¤½¤¦¤À¤Í¡É¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£µþÅÔÉÜ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿³È½°÷¤È¾¯¤·´Ø¤ï¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï¿³È½»ØÆ³¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¸½Ìò¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼Ãç´Ö¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿³È½¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¿³È½¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡½¡½¥È¥Ã¥×¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¿É¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ö¿³È½¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤ÏÌÜ¤«¤éÎÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖSNSÅù¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤òÃ´Åö¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¹ª¤¯»î¹ç¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢SNS¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡© SNS¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÈÂ¾¸ÊÉ¾²Á¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ïµ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¹½Â¿¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏA¤ÈB¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬Àï¤¦¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£¤±¤É¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡ª¤È¡£¡×
¡½¡½100¡Ý0¤ÎÌÀ³Î¤ÊÈ½Äê¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡¢¸í¿³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉÔËþ¤äÂ¾¸ÊÉ¾²Á¤òÁ´Éô¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤À¤È¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢SNS¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¼«Í³¤À¤±¤É¤â¡¢¸«¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸«¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂç¼ºÇÔ¤·¤¿²¶¤¬¿³È½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡½¡½¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¼¡¤Ë·Ò¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¿´¤ò²õ¤¹»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¶õ¹ÁÅù¤Ç¤Ï¡¢¡È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡É¤È¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡½¡½¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢42ºÐ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìò²ó¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö»ØÆ³¤È¤¤¤¦¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤Êý¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤ÏÀäÂÐ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»³ËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡½¡½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ï°ìÇ¯È¾¤Î·ÀÌó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸Ë¾¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤º¤Ï»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢²ø²æ¤ò¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ°ìÇ¯´Ö¥Õ¥ë¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬²¿¤«¤ò¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤â°ì½ï¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Èà¤é¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÇ¯È¾¸å¤Ë¡¢·ÀÌó¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡½¡½2017Ç¯¤Ë»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬É¬Í×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤¬¥ê¡¼¥°¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÏÈ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖºòÇ¯¤Î6·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ë0¡Ý6¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©°ìºòÆü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÊý¡¹¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¼¡¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿»þ¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡ª¡É ¡È¤Þ¤º¤ÏASEAN¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡ª¡É ¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¨¤¯¶¯¤¯¡¢»ä¤â¾¯¤·¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢(°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë) Èà¤é¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ä¤â°ì°÷¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡½¡½¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï¡ØÉ¸½à¤ò¾å¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£15Ç¯´Ö¡¢J1¤ÇÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Øº£µ¨¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡Ù¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ØÉ¸½à¤ò¾å¤²¤ë¡Ù¤Ï¡¢·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤Ë¤â´é¤ò³Ð¤¨¤ÆÌã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯±öÇß¡Ê»²¾È¥ê¥ó¥¯¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡È¤³¤Î¥°¥ì¡¼¤Ï¥²¡¼¥àÅª¤Ë¤â¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤¹¤ë¡É¤ÈÎ®¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
