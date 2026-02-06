【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS ガンプラ商品 販売再開】 2月6日11時 販売再開

「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」

楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのガンプラが2月6日11時より販売再開を予定している。

今回確認できた商品は、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」や「MG 1/100 ガンダムバルバトス」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」、「機動戦士ガンダZZ」より「RE/100 1/100 AMX-107 バウ」の計4商品が販売再開を予定している。

なお今回の対象商品は、支払方法がクレジットカード決済限定となっている。

「MG 1/100 ガンダムバルバトス」

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」

「RE/100 1/100 AMX-107 バウ」

(C)創通・サンライズ