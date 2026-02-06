楽天ブックスにてガンプラ「MG ガンダムバルバトスルプス」などが2月6日11時より販売再開！「PGU νガンダム用LEDユニット」や「RE/100 AMX-107 バウ」なども対象
【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS ガンプラ商品 販売再開】 2月6日11時 販売再開
「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」
楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのガンプラが2月6日11時より販売再開を予定している。
今回確認できた商品は、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」や「MG 1/100 ガンダムバルバトス」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」より「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」、「機動戦士ガンダZZ」より「RE/100 1/100 AMX-107 バウ」の計4商品が販売再開を予定している。
なお今回の対象商品は、支払方法がクレジットカード決済限定となっている。
「MG 1/100 ガンダムバルバトス」
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」
「RE/100 1/100 AMX-107 バウ」
(C)創通・サンライズ