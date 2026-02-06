開会式の主役は誰に？　ミラノ・コルティナ五輪、聖火最終点火者にレジェンド候補浮上【冬季五輪】

今回の五輪では二か所同時に聖火が灯される予定だ(C)Getty Images

現地時間2月6日に行われるミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式でスキーアルペンの“レジェンド”が聖火を灯すと、現地メディアが伝えている。

イタリアニュースサイト『ilnordest』によると、同国出身のアルベルト・トンバ、デボラ・コンパニョーニの両名が聖火最終点火者の候補に挙がっているという。

【画像】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック

同メディアは、1988年カルガリー五輪での2冠を達成し、金3個、銀2個のメダルを獲得したトンバが、ミラノの開会式に、1992年アルベールビル五輪など3大会連続で金メダルに輝いたコンパニョーニがコルティナ・ダンペッツォの開会式に登場し、それぞれ最終点火者を務めるであろうと報じた。

また、聖火台が設置されている場所にも同メディアは言及しており、「今回の冬季五輪では史上初めて、2つの聖火台が完全に同時に点火・消火される。分散開催という大会の象徴として、聖火台はミラノでは『アルコ・デッラ・パーチェ（平和の門）』、コルティナ・ダンペッツォでは『ピアッツァ・ディボーナ』という、それぞれ象徴的な場所に設置されている」と説明。

その上で同メディアは、「最終聖火ランナーの名前は、伝統どおり点火の瞬間まで公表されない」と説きながらも、「五輪関係者の間で最も有力視されているのが、まさにトンバとコンパニョーニの名だ」などと強調する。