＜速報＞松山英樹の好相性大会がスタート 久常涼は「68」でホールアウト、日本勢5人が出場
＜WMフェニックス・オープン 初日◇5日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーは第1ラウンドが進行している。
【写真】パリ五輪で銅メダルを獲得した松山英樹
日本勢は5人が出場している。日本時間午前4時33分に、2016年と17年に大会を連覇している松山英樹が1番からティオフ。ティショットはラフへ行き、189ヤードの2打目をグリーン奥のラフに外し3オン1パットのパーで滑りだした。先週、自己最高となる2位に入った久常涼は日本時間5日の午後11時20分にスタートし、5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。現在、3アンダー・10位タイにいる。そのほか、金谷拓実と初出場の平田憲聖がともに1アンダー・22位タイ、同じく初出場の中島啓太が1オーバー・56位タイでプレー中だ。「63」をマークしたクリストファー・ゴッタラップ（米国）が8アンダー・単独首位。1打差2位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が続いている。大会2勝を挙げる不動の世界ランク1位、スコッティ・シェフラーは1オーバー・55位タイにいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
