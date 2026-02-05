【「キューティーハニーNova」1/6スケールフィギュア】 2月5日 彩色見本公開

MAGI ARTSは、「キューティーハニーNova」1/6スケールフィギュアの彩色見本を2月5日に公開した。

本製品はダイナミック企画とホビージャパンのコラボ企画として、高峰ナダレ氏がキャラクターデザインを担当する「キューティーハニーNova」を1/6スケールで立体化するもの。特徴的な露出度の衣装を纏った姿を再現しており、各部にクリアパーツを使用している様子を確認できる。

「キューティーハニーNova」はホビージャパンウェブにて、メインキャラクターデザインを高峰ナダレ氏、作画を津島直人氏が担当してマンガが連載されている。

(C)永井豪／ダイナミック企画