SixTONESのジェシーと中村獅童の長男・陽喜と次男・夏幹がムッキムキポーズを決める『有吉ゼミ』（日本テレビ系）オフショットが、日テレ公式Instagramで公開された。

【写真】ジェシーが中村獅童の息子たちとムッキムキポーズを決める『有吉ゼミ』オフショット①～③

■「ジェシー君の才能にはいつも驚かされます、天才です、本当にカッコいい！」（中村獅童）

公開されたのは、カーキ色のワークウェアをまとったジェシーが、気合いの入った表情で腰に手をあて、ジェシーのギャグでもおなじみのムッキムキポーズを披露し、陽喜・夏幹の兄弟が両手を合わせたマッチョポーズを決めているオフショット。陽喜はキリッと歌舞伎役者らしく見得を切るような表情だが、夏幹は泣きそうな顔！？

2枚目は獅童も加わった4人ショットで、ジェシーは親子を紹介するように傍らに立って手を差し出しニッコリ。獅童は笑顔で座る兄弟の後ろに立ち、肩に手をのせている。

放送されたのは「ジェシーの月曜大工」企画で、中村が2人の息子が使う広さ10畳の子供部屋の改造をジェシーに依頼。作業日数5日間を費やして、子供部屋はまるでテーマパークのように生まれ変わった。

コメント欄には「3人ともかわいい」「大工姿かっこよかった」「子供心わかるお兄さんメロい」「センス抜群」「ジェシーと子供たちとのやり取りに癒された」などといったファンの声が続々と到着。

また、ジェシーが出演している日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』では、ジェシーがスタジオで笑顔を見せる『有吉ゼミ』オフショットが公開されており、こちらにも「笑顔がかわいい」「メロすぎる」などといったファンの声が届いている。

そして中村獅童もInstagramでオフショットを公開。「子供部屋がすごいことに。夢が詰まっています。陽喜も夏幹も、一緒に作業を手伝ったりと、最高に楽しいロケでした」「ジェシー君の才能にはいつも驚かされます、天才です、本当にカッコいい！」というメッセージも綴っている。

