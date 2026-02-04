梶山陽平氏の息子・梶山蓮翔が10番! ポルトガル遠征に臨むU-16日本代表メンバーが決定
日本サッカー協会(JFA)は4日、「4 Nations Tournament」(ポルトガル・アルガルベ)に臨むU-16日本代表メンバーを発表した。
活動期間は9日から19日まで。12日の第1戦でU-16ポルトガル代表、14日の第2戦でU-16ドイツ代表、17日の第3戦でU-16オランダ代表と対決する。
背番号10は、FC東京で活躍した梶山陽平氏(現FC東京U-18コーチ)の息子であるFW梶山蓮翔(FC東京U-18)に決定。鹿島アントラーズジュニアユースから最多4名が選ばれている。
以下、U-16日本代表メンバー
■スタッフ
▽監督
廣山望
▽コーチ
白石通史
小野木玲
▽GKコーチ
山岸範宏
▽フィジカルコーチ
佐藤哲哉
▽テクニカルスタッフ
羽山温音
■選手
▽GK
1 大泉未来(流通経済大柏高)
12 シュルツ建斗(鹿島つくばJrユース)
▽DF
2 池田歩弘(名古屋U-18)
5 笹倉拓真(川崎F U-18)
4 林天音(大分U-15)
17 遠山越(柏U-15)
19 田村瑛人(大分U-15)
3 渡部直宏(東京V Jrユース)
15 鮫島充輝(FCGRANRIOSUZUKA)
▽MF
16 石川塔梧(浜松開誠館高)
14 青山陽(湘南U-18)
11 川野聖(G大阪ユース)
8 嵯峨日向(前橋育英高)
18 吉澤凰河(松本U-15)
6 布袋田結太(鹿島つくばJrユース)
7 深谷朔共(名古屋U-15)
▽FW
10 梶山蓮翔(FC東京U-18)
9 飯田蒼生(FCDIVINE)
13 土井空芽(鹿島つくばJrユース)
20 礒部怜夢(鹿島つくばJrユース)
▽トレーニングパートナー
上野煌士郎(川崎F U-15生田)
戸澤蓮太(川崎F U-15生田)
※トレーニングパートナーは国内キャンプのみ帯同
活動期間は9日から19日まで。12日の第1戦でU-16ポルトガル代表、14日の第2戦でU-16ドイツ代表、17日の第3戦でU-16オランダ代表と対決する。
背番号10は、FC東京で活躍した梶山陽平氏(現FC東京U-18コーチ)の息子であるFW梶山蓮翔(FC東京U-18)に決定。鹿島アントラーズジュニアユースから最多4名が選ばれている。
■スタッフ
▽監督
廣山望
▽コーチ
白石通史
小野木玲
▽GKコーチ
山岸範宏
▽フィジカルコーチ
佐藤哲哉
▽テクニカルスタッフ
羽山温音
■選手
▽GK
1 大泉未来(流通経済大柏高)
12 シュルツ建斗(鹿島つくばJrユース)
▽DF
2 池田歩弘(名古屋U-18)
5 笹倉拓真(川崎F U-18)
4 林天音(大分U-15)
17 遠山越(柏U-15)
19 田村瑛人(大分U-15)
3 渡部直宏(東京V Jrユース)
15 鮫島充輝(FCGRANRIOSUZUKA)
▽MF
16 石川塔梧(浜松開誠館高)
14 青山陽(湘南U-18)
11 川野聖(G大阪ユース)
8 嵯峨日向(前橋育英高)
18 吉澤凰河(松本U-15)
6 布袋田結太(鹿島つくばJrユース)
7 深谷朔共(名古屋U-15)
▽FW
10 梶山蓮翔(FC東京U-18)
9 飯田蒼生(FCDIVINE)
13 土井空芽(鹿島つくばJrユース)
20 礒部怜夢(鹿島つくばJrユース)
▽トレーニングパートナー
上野煌士郎(川崎F U-15生田)
戸澤蓮太(川崎F U-15生田)
※トレーニングパートナーは国内キャンプのみ帯同