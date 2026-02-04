　日本サッカー協会(JFA)は4日、「4 Nations Tournament」(ポルトガル・アルガルベ)に臨むU-16日本代表メンバーを発表した。

　活動期間は9日から19日まで。12日の第1戦でU-16ポルトガル代表、14日の第2戦でU-16ドイツ代表、17日の第3戦でU-16オランダ代表と対決する。

　背番号10は、FC東京で活躍した梶山陽平氏(現FC東京U-18コーチ)の息子であるFW梶山蓮翔(FC東京U-18)に決定。鹿島アントラーズジュニアユースから最多4名が選ばれている。

以下、U-16日本代表メンバー

■スタッフ

▽監督

廣山望

▽コーチ

白石通史

小野木玲

▽GKコーチ

山岸範宏

▽フィジカルコーチ

佐藤哲哉

▽テクニカルスタッフ

羽山温音

■選手

▽GK

1 大泉未来(流通経済大柏高)

12 シュルツ建斗(鹿島つくばJrユース)

▽DF

2 池田歩弘(名古屋U-18)

5 笹倉拓真(川崎F U-18)

4 林天音(大分U-15)

17 遠山越(柏U-15)

19 田村瑛人(大分U-15)

3 渡部直宏(東京V Jrユース)

15 鮫島充輝(FCGRANRIOSUZUKA)

▽MF

16 石川塔梧(浜松開誠館高)

14 青山陽(湘南U-18)

11 川野聖(G大阪ユース)

8 嵯峨日向(前橋育英高)

18 吉澤凰河(松本U-15)

6 布袋田結太(鹿島つくばJrユース)

7 深谷朔共(名古屋U-15)

▽FW

10 梶山蓮翔(FC東京U-18)

9 飯田蒼生(FCDIVINE)

13 土井空芽(鹿島つくばJrユース)

20 礒部怜夢(鹿島つくばJrユース)

▽トレーニングパートナー

上野煌士郎(川崎F U-15生田)

戸澤蓮太(川崎F U-15生田)

※トレーニングパートナーは国内キャンプのみ帯同