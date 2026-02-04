この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あなたの周りにもいる？不機嫌で人を動かす「心が幼い人」への絶対NGな対応と正しい対処法

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【必見】不機嫌で人を動かす、精神年齢の低い・幼い人への対処法7選」と題した動画を公開。不機嫌になったり、わがままを言ったりして周囲を振り回す「心が幼い人」と上手に付き合い、精神的な負担を減らすための具体的な方法を紹介した。



Ryota氏はまず、「心が幼い人」の特徴として、「自分の嫌なことは絶対にしない」「指摘されるとすぐに相手を敵認定する」といった点を挙げる。こうした人々は自己中心的な思考が強く、自分と他人では考え方が違うということを理解できない傾向にあると指摘した。



その上で、具体的な対処法の一つとして「一方的な意見に乗らない」ことを挙げた。相手の意見を安易に受け入れてしまうと、「このやり方でいいんだ」と相手に学習させてしまい、状況が悪化する可能性があるという。そのため、「はっきりと『できない』と伝えることが大切だ」と語った。



また、不機嫌な態度で人を動かそうとする「コントロール行動」に乗らないことも重要だとRyota氏は続ける。これは、子どもが「ダダをこねている」のと同じ心理状態であり、一度でも要求に応じてしまうと、相手はその行動を繰り返すようになると説明。相手の感情的な揺さぶりには動じず、冷静に対応する必要があるとした。



さらにRyota氏は、「相手にわかってもらうことを諦める」という視点も提示した。心が幼い人は、自分の行動を客観的に振り返ることが難しく、正論を伝えても響かないことが多いという。説得しようとエネルギーを費やすのではなく、ある程度の距離を置くことが、自分を守る上で賢明な判断であると述べた。



今回紹介された対処法は、相手を変えるためではなく、あくまで自分の心を守るためのものである。周囲にいる「心が幼い人」との関係に悩んでいるのなら、健全な距離感を保つためにも試してみてはいかがだろうか。