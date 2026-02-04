家族のためのミニバンが大空間「車中泊モデル」に

日産が発表した「セレナ」のマイナーチェンジに合わせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）では、同車を車中泊仕様にカスタムする「マルチベッド」のマイナーチェンジモデルを、2026年2月12日に発売します。

セレナは、日産が1991年から製造・販売を手掛けているミニバンです。

現行モデルは2022年に発売された6代目で、初代から一貫して「BIG」「EASY」「FUN」というコンセプトを継承し、広々とした室内空間と高い利便性、長距離のドライブでも楽しい時間が過ごせる快適性を追求しており、主にファミリー層から支持を集めています。

そんなセレナが35周年を迎える2026年に発表されたマイナーチェンジでは、上級グレード「LUXION（ルキシオン）」と、最量販のエアログレード「ハイウェイスターV」のエクステリアデザインを刷新したのが大きなニュースです。

基本デザインはそのままに、フロントグリルの形状変更、新デザインのアルミホイールを採用しました。

また、LUXIONには次世代素材「テーラーフィット」を採用したシートなどの専用インテリアも用意され、ボディカラーに全グレード共通で「ムーンボウブルー」「アクアミント」「ディープオーシャンブルー」の3色を新たに設定しました。

このほか、セレナとして初採用となるメーカーオプション「NissanConnectインフォテインメントシステム」、ドアの施錠やハザードランプの消し忘れなどを通知する「し忘れアラート」などのサポートシステムのほか、「3Dビュー」「フロントワイドビュー」「両サイドミラークローズドビュー」に対応した運転支援システム「インテリジェントアラウンドビューモニター」を採用します。

そんなマイナーチェンジが実施されたセレナに、車中泊にぴったりなベッドを搭載する特別仕様が「マルチベッド」です。

ベース車は「X／XVパッケージ」「ハイウェイスターV」のほか、カスタムカー「AUTECH」（e-4ORCEシリーズ含む）から選択できます。

ボディサイズは、全長4690-2825mm×全幅1695-1725mm×全高1870-1895mmで、ベース車と同様です。

各マルチベッドは、ベース車に備わる3列目シートを廃して2列シート・5人乗り（2列目がキャプテンシートのAUTECHは4人乗り）仕様とし、ラゲッジスペースの両サイドに専用フレームを追加しました。セカンドシートを倒して折りたたみ式の追加フレームを設置すれば、車中泊空間が確保できます。

分割されているベッドマットを並べると全長2120mm×幅1320mmという、大人2人がゆったりと寝転がれる広々としたベッドスペースとなります。

ベッドマットは、防水性と耐久性が高く、水や汚れも拭き取りやすい生地を採用したオグショー製マットで、厚み6cmの4層構造となっており、身体を預けられる安定感と寝心地の良さを実現しました。

AUTECHのベッドマットは、専用のブルーステッチ仕様となっているほか、XVパッケージ／ハイウェイスターVのベッドマットは耐水性、撥水性に優れた「CORDURA（コーデュラ）」もオプションで選択可能となっています。

コーデュラは、米繊維メーカー・インビスタが製造しているナイロン系合成繊維素材で、摩擦に強く、高い耐久性を持ちながら軽量という特徴から、アウトドア用品や軍事用品まで、幅広く利用されています。

ベッド下の空間はラゲッジスペースとして活用でき、さまざまな物資を積み込みたい車中泊で活躍してくれそうです。

新型セレナのマルチベッド仕様は、X XVパッケージ（2WD）で361万4600円（メーカー希望小売価格）から。発売は2026年2月12日より順次日産の販売会社を通じて発売します。