「もう軽トラいらないかも…」新車88万円の「ミニ軽トラ」に“反響殺到”！

神奈川県伊勢原市を拠点とするEVメーカー「バブル」が発表した、超小型3輪トラックの新型モデル「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」。

遊園地のアトラクションを思わせる愛らしいルックスですが、その中身は日本の狭い道路事情や配送現場のニーズを徹底的に研究した、真面目な実用ビジネスツールです。

【画像】超カッコいい！ これが新型「ミニ軽トラ」です！（38枚）

今回の新型における最大の進化ポイントは、ユーザーからの要望が多かった「ドア」の標準装備です。

従来モデルでは開放的だったサイド部分が完全な密閉構造となり、雨風をしのげる快適なキャビンを実現。

同時にセキュリティ性も飛躍的に向上し、天候を気にせず荷物を運べる「全天候型」へと生まれ変わりました。

ボディサイズは全長2170mm×全幅1070mm×全高1605mm。

一般的な軽トラックと比較しても圧倒的にコンパクトで、軽自動車ですら進入をためらうような住宅街の路地や、市場・工場の構内でもスイスイと走り抜けることが可能です。

パワートレインは定格出力590Wのモーターとリチウムイオンバッテリーの組み合わせで、最高速度は55km／h、航続距離は最大100kmを確保。

リアには縦64cm×横85cm×高さ43cmの荷台ボックスを備え、最大90kgまでの積載が可能です。

電気代は100km走行あたり約150円とされ、ガソリン車に比べて圧倒的な経済性を誇ります。

法的な区分は「ミニカー登録」となるため、運転には普通免許（AT限定可）が必要。

一方で、車検や車庫証明の取得が不要であり、ヘルメットの着用義務もない（※メーカーは推奨）という、原付と軽自動車のいいとこ取りをしたような手軽さが魅力です。

気になる車両価格（消費税込）は、88万円。

100万円を大きく下回る価格設定は、軽トラックの代替手段としても、あるいは個人のセカンドカーとしても十分な競争力を持っています。

家庭菜園の土運びから、近所のホームセンターへの買い出し、あるいは釣りの相棒まで。新型ビベルトラックは、軽自動車よりも手軽でバイクよりも快適な「第3の移動手段」として、日本の路地裏に新たな風景を作り出しそうです。

※ ※ ※

このユニークな「ドア付き小型トラック」に対し、SNSやネット掲示板では早くも多くの反響が寄せられています。

まずデザインについては、「丸いヘッドライトとバーハンドルが、昭和のダイハツ『ミゼット』を彷彿とさせる」「一周回って未来的なデザイン。テーマパークで走っていても違和感がない」と、ノスタルジーと近未来感が同居する独特の存在感が好意的に受け入れられています。

実用面に関しては、「屋根とドアが付いたホンダ『ジャイロキャノピー』と考えれば、雨の日の最強の足になる」「ピザ屋やウーバーイーツなどのフードデリバリーには最適解かも」「ヤクルトやコンビニ配送で導入されそう」と、バイク以上・クルマ未満の絶妙な立ち位置を評価する声が目立ちます。

また、維持費の安さに注目するユーザーも多く、「車検がないのは最高。セカンドカーとしてのハードルが下がる」「ゴミ出しや近所の買い物用なら、軽トラックよりこれくらいのサイズが一番ストレスがない」「もう実家の軽トラいらないかもなぁ…」といった意見も。

一方で、具体的な要望や注文も活発です。

「マンション住まいで充電環境がないから、EVではなくガソリンエンジン版が切実に欲しい」「最高速度55km／hだと幹線道路は怖いかも。あくまで裏道スペシャルか？」「荷台がボックスタイプだと自転車などは積めない。軽トラのようにアオリが開く平ボディタイプも選べると嬉しい」「1人乗りなのが惜しい。子供と2人で乗れたら買い物用に即決するのに」「高速道路に乗れるようになれば行動範囲が広がるなぁ」

さらに、「DIYで荷台のボックスを改造して自分好みのキャリアを自作するのも楽しそう」「スズキの『マイティボーイ』のような遊びクルマとして使いたい」など、カスタムベースとしての可能性に期待する声も見られました。