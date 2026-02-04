バルセロナ発のCraft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」から、ディズニー作品の世界観を表現した人気キャンディ3種が再登場！

「ディズニープリンセス」「ディズニートラベル」「モンスターズ・インク」をテーマに全国の店舗にて販売されます☆

PAPABUBBLE(パパブブレ) ディズニー「プレミアムキャンディ」

価格：各880円（税込）

発売日：2026年2月5日（木）

取扱店舗：全国のPAPABUBBLE（パパブブレ）店舗（札幌店／福岡店／仙台店／羽田空港店／横浜アトリエ／京都店／ルクア大阪店／心斎橋店／なんば店／名駅店／栄店／中野店／ルミネ新宿店／ジョイナス店／大丸東京店／さいたま新都心店／吉祥寺店 ／立川店／横浜郄島屋店／ルミネ有楽町店／マルエイガレリア店／オンラインストア）

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」が、過去に販売し好評を博したディズニー作品をモチーフにしたプレミアムキャンディ3種を復刻販売！

「PAPABUBBLE/パパブブレ」らしい、“見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。”「ディズニープリンセス」「ディズニートラベル」「モンスターズ・インク」のキャンディミックスです☆

ディズニープリンセス／キャンディミックス

2023年に発売され人気を集めた、「ディズニープリンセス」をテーマにしたプレミアムキャンディ。

「白雪姫」をイメージしたリンゴ柄、「ベル」をイメージしたバラの絵柄など、プリンセスたちのアイコンやカラーをもとに、柔らかく上品な色合いに仕上げられています。

フレーバーには、「ベル」のバラをイメージしたピーチローズなど、物語性を感じられる組み合わせを採用。

また、“PRINCESS”の文字入りキャンディは、光にかざすと文字や絵柄が鮮明に浮かび上がる仕掛け付きです！

プリンセスの物語を繊細な色と味で表現した、職人の遊び心と技術が詰まった一品です。

ディズニートラベル／キャンディミックス

2024年発売の、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をモチーフにしたキャンディミックスが復刻。

「ミッキーマウス」のシルエットや「ミニーマウス」のリボンをデザインし、見ているだけで元気になる明るいカラーリングで仕上げられています。

フレーバーは、弾けるようなソーダ系を中心に、ハニーポップコーンやクレームブリュレなどの甘い限定フレーバーもラインナップ。

ポケットやバッグに忍ばせて、旅のお供にしたくなるような、ワクワク感あふれるキャンディです。

モンスターズ・インク／キャンディミックス

2024年に発売された、ディズニー・ピクサー映画『モンスターズ・インク』をテーマにしたキャンディミックス。

「ジェームズ・Ｐ・サリバン」や「マイク・ワゾウスキ」、ロゴアイコンなどが、小さなキャンディの中に丁寧に表現されています。

フレーバーは、映画のスピード感や楽しさをイメージし、爽快感のあるドリンク系を中心にセレクト。

お子さんから大人まで楽しめる味わいで、作品の世界観を気軽に楽しめるキャンディです。

見ても食べてもワクワクできる、ディズニー作品の世界観を楽しめるかわいいキャンディ！

「PAPABUBBLE/パパブブレ」の「ディズニープリンセス／キャンディミックス」「ディズニートラベル／キャンディミックス」「モンスターズ・インク／キャンディミックス」は、2026年2月5日（木）より、全国の店舗にて販売開始です。

