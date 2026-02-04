【リカちゃんくじ×セーラーズ】 2月13日より 順次発売予定 価格：1回935円 取扱い店舗：全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー ※一部取り扱いのない店舗もあり

タカラトミーは、「リカちゃんくじ×セーラーズ」を2月13日より順次発売を予定している。価格は1回935円。

本製品は、タカラトミーの着せ替え人形「リカちゃん」と、水兵さんのマークでお馴染みのファッションブランド「SAILORS（セーラーズ）」とのコラボレーション商品として、セーラーズの洋服を着用したドールや、「セーラーくん」のマークがプリントされたリカちゃんの洋服や雑貨などがラインナップしたくじとなっている。

くじの景品は全24種＋ラスト賞となっており、通常サイズのドールは、赤いミニスカートのチアスタイルや、カラフルなトレーナーにストライプパンツのカジュアルスタイル、ストライプのオーバーオールスタイル、ラスト賞を合わせた4種を展開。ラスト賞の「リカちゃん」は、海外セレブが着用したことでも知られる赤色のスタジャンに、髪飾りのリボンやチェックのスカートや靴など“レトロかわいい”赤色のコーディネートでまとめている。

リカちゃんサイズの洋服には、セーラーくんがプリントされた紫色のスタジャンや、選べる全4種のトレーナーがあり、ポップでレトロなテイストの着せ替えを楽しめるほか、セーラーズのファッションスタイルに身を包んだ「ぷちリカちゃん」は、自立可能な設計（くつ着用時）で、手や足を動かしてポージングを楽しめる。

ポーチやトートバッグは、“リカちゃん”と“セーラーくん”がデザインされ、裏表どちらも楽しめるリバーシブル仕様となっており、ミニクリアポーチやダイカットキーチェーンにはプラフックが付属し、バッグやポーチなど好きなところにつけることができる。

「リカちゃんくじ×セーラーズ」景品ラインナップ

リカちゃん チアスタイル

リカちゃん カジュアルスタイル

リカちゃん オーバーオールスタイル

ぷちリカちゃん

リカちゃんドレス スタジャン

リカちゃんドレス トレーナー

リカちゃん小物 ブランケット&クッション

ポーチ

トートバッグ

ミニクリアポーチ

ダイカットキーチェーン

ポーチ（大）

ラスト賞 リカちゃん 赤いスタジャンスタイル

種類：全5種（選べる）種類：全4種（選べる）種類：全2種（選べる）種類：全2種（選べる）種類：全4種（選べる）

