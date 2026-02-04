100円で始められるよ！あるとないとじゃ全然違う！場所も取らない便利グッズ
商品情報
商品名：ストレッチバンド（150cm）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：1.5m×15cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480529592
100円だから取り入れやすい！ダイソーの『ストレッチバンド（150cm）』
寒い季節になると、体が冷えて筋肉がこわばりやすくなりますよね。少し体を伸ばしたいと思っても、何も使わずにやるストレッチだと物足りなく感じることがあり、家で手軽に使えるアイテムがあればいいのに…と思っていました。
そんなときにダイソーで見つけたのが、この『ストレッチバンド（150cm）』です。筆者が購入した店舗では、エクササイズグッズ売り場に置かれていました。
バンドは手に取るとやわらかく、ぐっと引っ張るとしっかり伸びます。
長さは150cmあるので、折りたたんだり結んだりすれば、使い方を自分に合わせて調整できそうです。これならストレッチだけでなく、軽い筋トレにも使えそうだなと思いました。
価格も110円（税込）なので、「続かなかったらどうしよう」と構えずに始められるのも安心ポイントです。
コンパクトにまとまる細長い形で、収納場所をほとんど取らないところも高評価ポイント。
旅行先でも使いたい場合に、持ち運びやすいのは嬉しいです。
脚や肩甲骨まわりのストレッチに◎心地よく伸ばせてリラックスできる！
まずは脚のストレッチから試してみました。
寝ころんだ状態で、足にバンドをひっかけ、そのまま脚を上に持ち上げます。バンドがあることで無理なく脚を引き寄せられて、脚裏がじんわり伸びていく感覚がありました。
力を入れすぎなくても使えるので、体が硬めな筆者でも取り入れやすいなと思いました。
次に、肩のストレッチにも使ってみました。
頭の上でバンドの両端を持ち、腕を上下に動かします。
肩甲骨まわりがしっかり刺激されて、デスクワークで固まりがちな肩が少しずつほぐれていくのが分かりました。
続けているうちに、肩まわりがぽかぽかしてくるのも心地よかったです。
場所を取らず自由度も高いので、日常で取り入れやすいのが魅力。寒い季節のちょっとしたケアとして、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。