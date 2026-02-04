Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズの公式らしき画像やスペックが流出した一方、2月25日の発売イベントがほぼ確定しました。

↑情報はほとんど出揃った？（画像提供／Samsung）

同社が新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を2月25日に開催するとの噂は以前からありました。そんななか、著名リーカーのEvan Blass（@evleaks）氏が、その日にちを書いた招待状をXでシェアしています。なお、開催時刻はまだ伏せられています。

ほぼ同じタイミングで、Android Headlinesが「Galaxy S26」「Galaxy S26+」「Galaxy S26 Ultra」の画像と仕様を公開。これらにはAI生成特有の不自然さは見られないようです。

これら3モデルとも、背面には新たなカメラアイランドデザイン(背面カメラ部分を島のようにまとめた形状）を採用していますが、大きな変更はなさそう。その仕様は次の通りです。

Galaxy S26 (標準モデル)



• ディスプレイ: 6.3インチ FHD+ AMOLED

• バッテリー: 4300mAh

• 寸法: 149.6 x 71.7 x 7.2mm

• チップセット: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (一部市場) または Exynos 2600

• カメラ: 50MPメイン、12MP超広角、10MP望遠、12MPフロント



Galaxy S26+



• ディスプレイ: 6.7インチ

• バッテリー: 4900mAh

• 寸法: 158.4 x 75.8 x 7.3mm

• チップセット: 同上

• カメラ: S26と同等



Galaxy S26 Ultra



• ディスプレイ: 6.9インチ QHD+ Dynamic AMOLED (1-120Hz)

• バッテリー: 5000mAh

• 寸法: 163.6 x 78.1 x 7.9mm (前モデルより0.3mm薄型)

• チップセット: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Exynosなしの可能性)

• カメラ: 200MPメイン、50MP超広角、10MP+50MP望遠、12MPフロント

手短にまとめれば、Galaxy S26/S26+は大幅なカメラの刷新は見送り。かたやGalaxy S26 Ultraは前世代よりも0.3mm薄くなる一方、バッテリー容量はここ数世代と同じ5000mAhに据え置かれるようです。

Source: Evan Blass(X), Android Headlines (1), (2)

