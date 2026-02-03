【やよい軒】豚･鯖２種のまぶし定食が登場、『〜三元豚使用〜豚まぶし定食』『〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食』

定食レストラン「やよい軒」は2月10日(火)より、“こだわりの特撰シリーズ”の新メニューとして、『〜三元豚使用〜豚まぶし定食』と『〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食』を発売する。

肉と魚、それぞれの素材の魅力を生かし、食べ進めるごとに味わいが変化する“まぶし”仕立ての定食を提案する。

発売日は2026年2月10日(火)。全国の「やよい軒」365店舗(2025年1月末現在)で販売される。

【画像を見る】『〜三元豚使用〜豚まぶし定食』と『〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食』の画像を見る

〈『〜三元豚使用〜豚まぶし定食』〉

『〜三元豚使用〜豚まぶし定食』は、厚みのある三元豚バラ肉を使用し、やわらかさと食べごたえ、豚肉本来の旨味を楽しめる一品。追いダレや薬味、卵黄を合わせたり、だしをかけて茶漬け風にしたりと、好みに応じた食べ方が可能だ。三元豚をよりたっぷり味わえる【お肉2倍】も用意されている。

◆〜三元豚使用〜豚まぶし定食 税込1,140円

◆〜三元豚使用〜【お肉2倍】豚まぶし定食 税込1,690円

◆〜三元豚使用〜豚まぶし(だし付･テイクアウト) 税込1,070円

〈『〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食』〉

『〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食』は、脂ののったサバを香ばしく焼き上げ、骨取りサバを使用することで食べやすく仕上げた。追いダレや薬味、ごま、だしを加えることで、味わいの変化を楽しめるほか、天ぷら三種を添え、食感の違いも堪能できる。明太子を添えた【明太子付】では、ピリッとしたアクセントを加えた味わいが楽しめる。

◆〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食 税込1,140円

◆〜骨取りサバ使用〜【明太子付】焼サバと天ぷらのまぶし定食 税込1,260円

【画像を見る】『〜三元豚使用〜豚まぶし定食』と『〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食』の画像を見る