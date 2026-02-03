23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜 』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第4話が2月3日に放送される。

【写真】ほほえむ万季子

竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋める。誰にも言えない秘密を共有した４人だが、それぞれの人生を歩み、徐々に離れ離れとなっていくが…。

淳一の初恋の相手＝岩本万季子を演じるのは井上真央さん。淳一は、捜査を担当する《殺人事件》で、万季子と再会。彼女は事件の《容疑者》だった――。

原作は横関大さんが江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。

主題歌は優里さんの『世界が終わりました』。

＊以下、2月3日放送回のネタバレを含みます。

第4話あらすじ

スーパー店長殺人事件で使われた拳銃と、23年前の現金輸送車強盗事件でこつ然と消えた殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃。

２つが同一のものである上に、和雄の遺体の第一発見者が飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）――奇しくも今回の事件を機に再会した同級生４人だったと突き止めた刑事・南良理香子（江口のりこ）は、両事件がつながっていると確信。



（『再会 Silent Truth』／(c)テレビ朝日）

捜査でバディを組む淳一には内緒で、何やら嗅ぎ回り始める。

一方、淳一は23年前に同級生たちとともに拳銃を埋めた事実をひた隠しながら、店長殺人事件の捜査を続行。

圭介を問いただす淳一

事件前夜に、圭介の車と男の姿が埋没場所付近で目撃されていたことを知る。まさか、拳銃を掘り起こしたのは圭介!?

事件は万季子と圭介――元夫婦が共謀して起こしたものなのか？ 淳一は南良の目を盗んで圭介と会い、問いただすのだが…。

そんな折、突如として捜査は予期せぬ局面を迎える。

なんと南良が水面下で、これまで炙り出されることのなかった驚愕の新証拠を入手。

ついに、ある人物の任意同行に踏み切る！