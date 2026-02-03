タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が2月3日、放送されます。今回は、「よっしゃーー！」「いらっしゃいませ！」と、威勢のよい声が厨房（ちゅうぼう）から店内に響く、宮崎・宮崎市の「百姓うどん」の最新映像が紹介されます。

【写真】す…すごっ 高さ80センチのかき氷… 25センチの天ぷら… 「百姓うどん」ボリュームメニューがコレ！

同店は、夏季限定メニューの高さ約80センチの「レインボータワーかき氷」（990円）のほか、直径約25センチの大きなゴボウ天がのる「ごぼう天うどん」（650円）、「椎茸（しいたけ）うどん」（620円）、1週間かけて油を切る専用の天かすが使われた「たぬきうどん」（440円）などが人気になっています。

今回の密着は、2025年秋からスタート。変わらず店長やアルバイトの威勢のよい声が響き、盛況の同店。元医師の経歴を持つアルバイトの春一郎さんが、うどん作りから仕込み、製麺に至るまでを担うように。さらに「やる気で採用した」という店主に負けず劣らずの気合を見せる女性や、夏の1番忙しい時期に手伝いを名乗り出てくれた年配の男性が新たに加入したとのことです。そんな中、店主が惜しみなくうどん作りの技術を伝授していた春一郎さんが店を辞めることになり……と展開します。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、タレントの大沢あかねさん、お笑いコンビ「錦鯉」がゲストとして出演します。