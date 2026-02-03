BTSカムバックライブがNetflixで世界独占ライブ配信決定！ドキュメンタリー映画の配信も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』が、3月21日20時にNetflixにて独占ライブ配信される。

ソウル・光化門広場より、ニューアルバム『ARIRANG』のリリースを祝う記念すべきパフォーマンスが世界同時ライブ配信となる。

■最新カムバックアルバムの制作過程に密着した長編ドキュメンタリーは3月27日より配信

NetflixがHYBEとパートナーシップを組み、この前例のない歴史的なワールドワイドカムバックイベントを実現。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7人がBTSとしての完全体でステージにカムバックする。

本イベントは、BTSのニューアルバムの発売とワールドツアーの発表に続いて開催され、5thアルバム『ARIRANG』は彼らの韓国人としてのアイデンティティとルーツを探求した非常に内省的な作品になる。アルバムのリリース後には、アジア、北米・中南米、ヨーロッパ、中東など、世界34の地域で合計82公演におよぶ大規模なワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’（2026-2027）』を予定している。

さらに、このライブイベントの興奮に続き、最新カムバックアルバムの制作過程に密着した長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』が、3月27日にNetflixで独占配信される。

『名もなきジャーナリスト「あの少女」を撮ったのは誰なのか』『ポップスが最高の輝いた夜』などのドキュメンタリー作品で知られ、高い評価を受けている監督バオ・グエンと、『マーサ』『カロルG: マニャーナ・セラ・ボニート』などを手がけた制作会社This Machine、そしてHYBEが参加した本作は、これまでになかった裏側に密着。再び集結したBTSが、ポップカルチャーの歴史に刻まれるであろう再結成に向けて動き出す姿を追うとともに、7人の韓国人メンバーがいかにして世界的なアイコンへと変貌を遂げたのか、その軌跡を振り返る。

2013年のデビュー以来、世界で最も情熱的なファンコミュニティのひとつを築き上げてきたBTS。韓国の兵役義務を終えた7人のメンバーは再びロサンゼルスに集い、あらたな音楽制作に取り組み始める。離れていた時間と、それぞれの変化を経て、かつてのクリエイティブな空間へと戻ってきた彼ら。何百万人ものファンが彼らのカムバックを待ち望むなか、BTSの前に立ちはだかるのは、より静かで内省的な問い「もう一度どのように始めるのか」「過去に縛られることなく、どうやって敬意を払うのか」「そして、これからも一緒に前へ進むにはどうしたらいいのか」。迷い、笑い、再発見を重ねながら、“今の自分たち”を映し出すあらたな音楽を生み出していく7人。その結晶は、時代を象徴するランドマーク的なアルバムとなるだろう。親密で、エモーショナルで、ときに心からの喜びに満ちた『BTS: THE RETURN』は、BTSだけが語ることのできる物語――レジリエンス、ブラザーフッドとしての絆、そして再創造を映し出している。

『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は、Netflixのライブ番組編成の拡大を象徴する作品であり、韓国から世界同時でライブ配信される史上初のライブイベントとなる。

■配信情報

Netflix『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』

03/21（土）20:00～世界独占ライブ配信（※日本時間）

Netflix『BTS: THE RETURN』

03/27日（金）配信

