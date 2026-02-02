【SHIBUYA GAMES WEEK 2026】 2月6日～2月15日 開催予定 開催場所：渋谷エリア 入場料：無料（※一部イベントは有料） 【PARCO GAME CENTER】 2月6日～3月2日11時～21時 開催予定 開催場所：「PARCO MUSEUM TOKYO」（東京都渋谷区「渋谷PARCO」4F） 入場料：無料

パルコは、2月6日より開催予定の都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026、以下SGW2026）の最新追加情報を公開した。

「SGW2026」は、同社のゲームレーベルPARCO GAMESが「SHIBUYA GAMES WEEK Project」として、東急不動産、神ゲー創造主エボリューション（NHKエンタープライズ）、404 Not Found（一般社団法人渋谷あそびば制作委員会）、Skeleton Crew Studio、tokenとともに、ゲームの魅力と可能性を体験・共有する都市型ゲームフェス。渋谷エリアにて開催される。入場は無料。

今回、新たに6店舗、スポット/コンテンツが追加され、28拠点が参加することが明らかになった。スタンプラリー詳細のほか、イシイジロウ氏、吉田修平氏らが出演するオープニング＆クロージングトークの情報など、追加情報が公開されている。

また、2月6日からPARCO GAMESがプロデュースする「PARCO GAME CENTER」が期間限定で渋谷PARCOにオープンする。

「SGW2026」渋谷の街を舞台に28拠点が参加決定！

参加店舗/スポット/コンテンツ

【渋谷サクラステージ】

01：エキマエゲームパーク

02：CATARATAS BOTTLE SHOP

03：SQUARE ENIX GARDEN

04：高田村交易所

05：CHEEAT TOKYO

06：TSUTAYA BOOKSTORE

07：404 ゲームセンター

【渋谷ストリームホール】

08：神エボ・アラカルト

09：神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会

10：FORTNITE SHIBUYAでなにして遊ぶ？

【渋谷PARCO】

11：PARCO GAME CENTER

12：ROMEO IS A PARCO MAN

13：アニメイト渋谷

14：AndGAMER渋谷

15：イマーシブ試験「恣験」＠カラオケ館 渋谷本店

16：裏・伝説の途中

17：GAME BOY with COFFEE@Coffee Supreme

18：JELLY JELLY CAFE渋谷本店

19：JELLY JELLY CAFE渋谷宮益坂店

20：SHIBUHACHI BOX

21：shibuya-san

22：SCARZ OPEN OFFICE in Shibuya

23：DIG SHIBUYA 2026

24：ヘッドホン向け立体音響Sound xR Core実装アプリ体験 25：REAL [UN]REAL ESTATE@FabCafe

26：リアル脱出ゲーム渋谷店

27：勝利の女神：NIKKE～春探しの旅～

28：タイトーステーション

and more

※期間中、通して参加する店舗/スポットのほか、単日・数日間のみ開催するイベントもございます。

※追加・変更となる場合がございます。最新情報はSHIBUYA GAMES WEEK公式HP・SNSをご確認ください。

まわって集めて、賞品が当たるチャンス！スタンプラリー

開催期間：2月6日～2月15日

※時間は各対象スポットの営業時間等に準じる

期間中、対象スポットを巡り、3スタンプを集めた先着5,000名に「SHIBUYA GAMES WEEK オリジナルステッカー」が贈られる。

さらに10スタンプ以上＋スタンプラリースポットの店舗で税込3,000円以上購入すると、プレイステーション 5などが当たる抽選に応募できる。

【参加方法】

各対象スポットに設置されたスタンプ台紙にスタンプを集め、抽選応募受付まで持っていく。台紙と引き換えに参加賞・抽選用紙がもらえる。集めたスタンプ数や購入金額に応じて抽選に参加できる。

【抽選応募受付】

・PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F）

・404 Not Found（渋谷サクラステージ4F）

賞品

・【特賞】PS5（デジタル・エディション日本語専用）3名

・【PARCO GAMES】PARCO GAME CENTER グッズ20名

・【東急不動産】「渋谷リアル・イカゲーム」入場チケット20名

・【Skeleton Crew Studio】BitSummit Tシャツ（過去開催内容・ランダム予定）20名

・【神エボ】グッズ20名

and more

※対象スポットは、一部を除く参加店舗やイベント開催拠点となります。詳細・最新情報はSHIBUYA GAMES WEEK 公式HP・SNSをご確認ください。

※同じイベントで複数回スタンプを押すことはできません。

※常設拠点のほか、イベント開催時のみスタンプが設置される拠点もございます。

※参加賞のオリジナルステッカーは無くなり次第配布終了となります。※賞品の当選は発送をもってかえさせていただきます。

イシイジロウ氏、吉田修平氏らと共にインディーゲームの最前線と未来を提示するオープニング＆クロージングトークを開催！

本イベントの開催を記念し、豪華ゲストを招いた4つのトークプログラムが2月6日と2月15日に東京都渋谷区の「404 Not Found」にて実施される。事前申込制となっており、入場は無料（ワンドリンク制）。

イシイジロウ氏が語る渋谷を舞台にしたゲーム制作の秘話から、吉田修平氏と共に深掘りするインディーゲームシーンの今、さらにAIや教育が描く未来まで、変わりゆく渋谷の風景の中で、ゲームの系譜と進化を多角的に発信する特別な体験が届けられる。

開催日時：2月6日・2月15日

開催場所：404 Not Found（東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE4F）

参加方法・費用：事前申込制／入場無料、ワンドリンク制

□Peatix申し込みページ

□「SHIBUYA GAMES WEEK『404 ゲームセンター』」の特設ページ

SGW Opening Talk

「#1 街に広がるゲーム、その可能性」

・開催時間 2月6日 14時～15時

「428 ～封鎖された渋谷で～」など、渋谷を舞台にセンセーショナルな作品を送り出してきたイシイジロウ氏が登壇。自身が手掛ける新たなプロジェクトと共に、街とゲームの親和性を語る。

・スピーカー：イシイジロウ氏

【イシイジロウ氏】

ゲームデザイナー/原作脚本家/シブヤスクランブルストーリーズ総監督。代表作に「428～封鎖された渋谷で～」、「タイムトラベラーズ」、「シブヤスクランブルストーリーズ」、「文豪とアルケミスト」がある。

・モデレーター：村上雅彦氏

【村上雅彦氏】

Skeleton Crew Studio代表取締役、一般社団法人 日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）理事、一般社団法人 渋谷あそびば制作委員会代表理事

米国での学びと制作現場経験を経て、日本のインディー/XR領域で開発・コミュニティ・場づくりを横断し、BitSummit運営などを通じて発表機会やエコシステム形成に関わっている。

SGW Opening Talk

「#2 世界のインディーゲームの現在」

・開催時間 2月6日 15時30分～16時30分

国内外のシーンを熟知する吉田修平氏を筆頭に、西岡美道氏（KADOKAWA Game Linkage）、Layer Q氏が登壇。今のインディーゲームシーンの爆発的な熱量を、渋谷から世界に向けて発信する。モデレーターは村上雅彦氏。

・スピーカー：吉田修平氏（yosp 代表取締役）、LayerQ氏（Indie Freaks CEO）、西岡美道氏（KADOKAWA Game Linkage 電撃ゲームメディア 総編集長）

【吉田修平氏】

インディーゲームパブリッシャー/ディベロッパーのアドバイザーとして活動している。

【LayerQ氏】

インディーゲームを中心に、動画制作やライブ配信をYouTubeで発信するストリーマー。架け橋ゲームズにて約5年半勤務したのち、自身が代表を務めるIndie Freaksを設立し、インディーゲームファンを支援する活動を行なっている。

【西岡美道氏】

ゲームメディアに30年以上携わり、「電撃PlayStation」では編集長を約10年間務めた。タイトルの魅力を“言葉と構造”で届け続け、インディーシーンの動きも継続的に取材・発信。現在はインディーゲームのプロデューサーとしても活動している。

SGW Closing Talk

「#1 ゲームと教育の今」

開催時間：2月15日18時～19時

八谷和彦氏（東京藝術大学教授）、宮田大介氏、小野憲史氏が登壇。ゲーム専攻の設立や学生クリエイターの育成を通じ、次世代の才能をどう育むかを論じる。モデレーターは石川武志氏。

・スピーカー：八谷和彦氏（東京藝術大学先端芸術表現科 教授）、宮田大介氏（ゲームクリエイターズギルド代表取締役）、小野憲史氏（東京国際工科専門職大学講師）

【八谷和彦氏】

九州芸術工科大学（現九州大学芸術工学部）画像設計学科卒。《ポストペット》の原案、開発ディレクションをつとめそのチームで1998年にPetWORKsを設立。現在は東京藝術大学 先端芸術表現科教授。2026年4月より映像研究科ゲーム・インタラクティブアート専攻に着任予定。作品に《視聴覚交換マシン》やメーヴェの実機を作ってみるプロジェクト《オープンスカイ》など機能をもった装置を作っている。

八谷和彦氏（ポートレート：羽鳥好美氏）

【宮田大介氏】

2011年ゲーム会社にエンジニア兼企画として入社、ゲーム開発の要職を歴任し、東証一部上場に貢献。その後、執行役員として企業アライアンスや新規事業を統括。クリエイターが自分らしく生涯立ち続けられる世界を目指して、ゲームクリエイ

ターズギルドを創業。

クリエイターとゲーム企業の共創コミュニティである「ゲームクリエイターズギルド」を運営する一環で、次代のクリエイターを育てるための育成型コンテスト「ゲームクリエイター甲子園」を主催。参加人数約3,400名超、作品数約1,000作品、参加企業約100社のコンテストに成長、今後も若手クリエイターの可能性の最大化を目指している。

【小野憲史氏】

雑誌「ゲーム批評」編集長、ゲーム教育ジャーナリストなどを経て2020年より現職。工科学部デジタルエンタテインメント学科でゲームデザインとマーケティングの講義を担当するほか、東京藝術大学大学院映像研究科ゲームコースでも非常勤講師をつとめる。他にNPO法人国際ゲーム開発者協会日本（IGDA日本）名誉理事・事務局長など。著書に「シリアスゲーム」（コロナ社、共著）などがある。

SGW Closing Talk

「#2 進化するテクノロジーによるゲーム拡大の可能性」

開催時間 2月15日19時～20時

Oculus Japan（現Meta社）日本1号社員であり、AIリサーチの第一人者であるナル先生こと近藤義仁氏と、AIゲーム生成プラットフォーム「DreamCore」を展開するノトフ氏が登壇。忖度なしの視点で、AIとゲームが到達する「テクノロジーの極北」をレポートする。モデレーターは村上雅彦氏。

・スピーカー：近藤義仁氏（ナル先生 テレ東AIアカデミーレギュラー・AIエージェント Manus 日本初のManus Fellow HHKB エバンジェリスト）、ノトフ氏（NEIGHBOR 代表取締役 社長）

【近藤義仁氏】

ゲーム業界でコンシューマーゲームプログラマー出身。今は無職の傍ら、最新のAI情報を日々追っている。日本初のManus Fellow（最近Meta社に買収）もしている。

【ノトフ氏】

アニメ＆IT領域のフリーライターとしてキャリアをスタート。コンテンツ制作とコミュニティの熱量設計を武器に、ライブ運営「東京アイドル劇場」を立ち上げ、企画・集客・運営を一貫して推進。その後、UGCゲーム開発企業NEIGHBORを創業しCEOに就任。Fortnite向けUGC制作でEpicの特集に複数回選出され、国内外のプレーヤー/クリエイターが集まるコミュニティを形成。

現在はAIゲーム生成プラットフォーム「DreamCore」を展開し、誰もがチャットでゲームを生み出し、投稿・共有・拡散できる環境づくりを推進。日本発の創作体験を世界へ届けるべく、グローバル展開を加速している。

□Peatix申し込みページ

「SHIBUYA GAMES WEEK 2026（シブヤゲームズウィーク2026）」

開催期間：2月6日～2月15日

開催エリア：渋谷エリア

入場料：無料（※一部イベントは有料）

主催：SHIBUYA GAMES WEEK Project

後援・協賛：文化庁（後援）、大丸松坂屋百貨店（協賛）、Luup（協賛）

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

「PARCO GAME CENTER」が2月6日から期間限定でオープン！

PARCO GAMESがプロデュースする「PARCO GAME CENTER」が2月6日から期間限定で「渋谷PARCO」にオープンする。期間は3月2日まで。

「PARCO GAME CENTER」では、ゲームの試遊ができるほか、ゲームアート・レトロゲームの展示やライブイベント、カードゲーム大会が実施される。またゲームグッズや限定商品・コラボアイテムが販売される。

【空間イメージ】

海外ファッションブランドとのコラボレーション実績もあるデザイナー・KID ROSE氏が全体デザインを担当。空間演出ディレクター・久山ドナルド宗成氏とのタッグにより、ゲームをプレイするだけでは味わえない、様々なカルチャー要素が詰まった唯一無二の遊び場を創り上げる

限定商品・コラボアイテム販売

PARCO GAME CENTERの開催を記念し、PARCO GAMES コラボアイテムが販売される。

【404ゲームセンター/これはゲームなのか？展/トークイベント】

404 Not Found（渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 4F）にてトークイベントを開催。入場料は無料（※一部ドリンク購入必須）

□特設ページ

【神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会】

2月10日から2月11日に「渋谷ストリームホール」にて、インディーゲームを主軸とした2つのコンテストが合同開催。入場料は無料

□「神ゲー創造主エボリューション」のページ

□「ゲームクリエイター甲子園」のページ

□「神ゲー創造主エボリューション2025」×「ゲームクリエイター甲子園 2025」無料チケットのページ

【エキマエゲームパーク】

□「エキマエゲームパーク」のページ