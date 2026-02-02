この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「コーラスできないギタリストは上には行けない」元バンドマンが断言、パート別に求められる意外な能力とは

ロックバンド「QOOLAND」のメンバーで作家としても活動する平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【パート別】売れたバンドマンの特徴｜売れないバンドの共通点も｜SUPER BEAVERは各パート一流だった」と題した動画を公開。自身の経験に基づき、バンドが成功するためにパートごとに求められる能力について独自の視点で解説した。

動画の冒頭で平井氏は、売れない「2軍バンド」の特徴として、メンバー間で「無理に役割を分担しようとしている」傾向を指摘。ドラマーがスタジオ予約係、ベーシストが衣装担当といった本質からずれた役割分担がバンドの成長を妨げるとし、本来は「言い出しっぺが全て自分でやる」くらいの主体性が重要だと語った。

続いて、パート別に求められる具体的な能力について言及。ドラマーにとって最も重要なのは「うるさくなく叩く能力」だと断言する。技術的に未熟なドラマーほどシンバルなどの金物系の音が大きくなりがちで、楽曲の土台となるバスドラムやスネアの音が埋もれてしまうと説明。全体の音量バランスを的確にコントロールできるドラマーは「人格的な落ち着き」も備わっていると持論を展開した。

ベーシストについては、2軍のうちは「すぐに辞める」「間違いを指摘したがる是正厨」が多い一方、1.5軍以上にステップアップするには、サウンドのトラブルにいち早く気づき、バンド全体のグルーヴを整える客観的な視点が必要だと分析する。ギタリストの分岐点は「コーラスができるかどうか」だといい、「歌心」を持ってボーカルに寄り添える能力がなければ上には行けないと述べた。

最後に平井氏は、成功するボーカリストの特徴として、曲作りのために活動を止める「制作期間」を設けず、常に活動しながらアウトプットを続ける姿勢を挙げた。「恐れずに、アウトプットをたくさん出して」「お客さんの反応を見るのも大事」と語り、市場の反応を見ながら素早く判断していくスピード感が成功の鍵だと締めくくった。