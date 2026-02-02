高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第87回が２月３日に放送予定です。

【写真】司之介がつかみかかった相手は…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下２月３日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

町での噂話に落ち込む、トキ。

心配する司之介（岡部たかしさん）やフミ（池脇千鶴さん）が声をかけるが、司之介は顔に怪我を負っていた。

トキの指摘をはぐらかす司之介とフミに違和感を覚えるトキとヘブン（トミー・バストウさん）。

ぎこちない空気の中、玄関の外から物音が聞こえる。

様子を見に行ったヘブンとトキは、そこで衝撃のモノを目のあたりにする。