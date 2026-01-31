1月29日、3月開催の野球の国際大会・ワールドベースボールクラシック（WBC）の日本国内でのNetflixライブ配信に向け、俳優の渡辺謙が『ワールドベースボールクラシックアンバサダー』に、嵐の二宮和也が『スペシャルサポーター』に就任することがわかった。翌30日には、同社公式YouTubeチャンネルで渡辺と二宮が対談するプレミアム動画を公開され、大きな話題となっている。

「この日の動画は、渡辺さんと二宮さんが握手する場面から始まり、それぞれが野球に惹かれたきっかけや、憧れの選手、アンバサダー・スペシャルサポーター就任への想いやこれまでの大会での忘れられない場面などについて熱くトークする様子が収録されていました。

大役に就いた渡辺さんと二宮さんは、2月19日から配信されるドキュメンタリーシリーズ『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』のナビゲーターを担うほかに、日本代表チームのキャンプ取材なども行う予定です。

過去には映画『硫黄島からの手紙』（2006年）やバラエティ番組などで共演している大の野球好きな2人ですが、WBCを盛り上げる役に就いたことに賛否両論の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

SNS上には、この日公開された動画に「野球愛ダダ漏れな掛け合いが最高すぎる」など、これからの大役に期待を馳せる声が聞かれる。一方で、今回の人選には疑問も持たれているようだ。Xには、こんな声が……。

《なぜ亀梨和也ではなく二宮和也なのか》

《WBCのサポーターは、亀梨くんじゃ無いのね、、》

《えっWBCスペシャルサポーター亀梨くんじゃないの？》

このように、亀梨和也の就任を期待していたという声も溢れているのだ。

2006年から始まった『WBC』だが、これまでは地上波で中継が行われ、多くの国民を楽しませてきた。しかし2025年8月、今大会、日本ではNetflixが独占配信と発表。世間を大いに驚かせた。

「確かに、芸能界きっての野球好きとして知られる亀梨さんには期待もかかっていたのでしょう。今回は就任ならずでしたが、亀梨さんはスポーツ番組『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）にレギュラー出演中。WBCに関してのレポートは、そちらで聞けるかもしれません。

一方、今回の人選において名前が上がった人物のもうひとりは、中居正広さんです。2025年1月に女性問題で芸能界を引退した中居さんですが、日本野球機構から『侍ジャパン公認サポートキャプテン』に抜擢され、2013年第3回大会、2017年の第4回大会、2023年の第5回と大会を盛り上げました。

グラウンドに降りて選手の様子を解説するなどの積極的な活動は、一部の視聴者から否定的な意見も見受けられましたが、中居さんの熱のこもった仕事ぶりもあってか、概ね好評でした。『野球×タレント』ということでは、彼の名前が上がるのも不思議ではありません」（芸能記者）

中居は、2025年1月23日に引退宣言をしている。彼の女性問題がなければ、今回の『スペシャルサポーター』には、もしかしたら二宮ではなく、中居がキャステイングされていたかもしれない。後輩がサポーターを務めている姿を、中居はどんな気持ちで観るのだろうか。