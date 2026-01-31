ドンチッチが前半だけでトリプルダブルの衝撃…レイカーズがウィザーズに圧勝、八村塁は古巣相手に11得点

1月29日（現地時間28日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のキャピタル・ワン・アリーナでワシントン・ウィザーズと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発出場。八村は古巣対決となるこの一戦もベンチからコートに立った。

試合序盤から、レイカーズはドンチッチとジャクソン・ヘイズらを中心にオフェンスが爆発。第1クォーターを41－27と14点のリードを奪う。第2クォーターに入ってもレイカーズの勢いは止まらず、77－48とリードを29得点に広げ、試合を折り返した。

特筆すべきはドンチッチのパフォーマンスだ。前半わずか19分の出場で、3ポイント5本を含む26得点10リバウンド11アシストをマークし、トリプルダブルを達成。プレー・バイ・プレー導入後、前半のみで25得点以上のトリプルダブルが記録されたのは史上2回のみで、今回と2023年12月7日（同6日）のダラス・マーベリックスとユタ・ジャズ戦でいずれもドンチッチ自身が打ち立てた金字塔だ。

後半に入っても、レイカーズは攻守ともに違いを見せウィザーズを寄せ付けず、安定した試合運びで最終スコア142－111と圧勝した。

勝利したレイカーズは、ドンチッチが37得点11リバウンド13アシスト3スティールでトリプルダブルを達成。エイトンが28得点13リバウンド3ブロックでダブルダブルを達成、レブロンが20得点6アシスト2スティールをマークした。八村は17分40秒の出場で2本の3ポイントを含む11得点に2リバウンド2アシストを挙げ、フィールドゴール成功率60パーセント（5本中3本）と効率よくスコアを伸ばした。

なお、レイカーズの次戦は、翌2日（同1日）に敵地マジソン・スクエア・ガーデンでニューヨーク・ニックスと激突する。

■試合結果



ワシントン・ウィザーズ 111－142 ロサンゼルス・レイカーズ



WAS｜27｜21｜36｜27｜＝111



LAL｜41｜36｜31｜34｜＝142

【動画】ドンチッチが前半だけでトリプルダブルを達成したウィザーズ戦ハイライト！