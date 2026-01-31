2個付いて200円はお得！韓国風のおしゃれカトラリーセット

ダイソーで見つけた韓国風のお箸とスプーンのセット。ステンレス製で長く愛用できるのがいいなと思って購入してみました！お箸はやや重みがあるものの、平らな形状で転がりにくいのがポイント。スプーンは口馴染みが良く、食事がより美味しく感じられますよ！シンプルでおしゃれなカトラリーが2個で200円はお得です♡

商品情報

商品名：シンプルステンレススプーン＆お箸セット

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480890685

おしゃれで長く愛用できる！ダイソーの『シンプルステンレススプーン＆お箸セット』

毎日使うお箸やスプーンって、気づくと劣化していませんか？特に木製のお箸は、使っているうちに表面が擦れてきたり、色がくすんできたりして、まだ使えるけど見た目が気になる…なんてことも。

できれば長く使えて、気兼ねなく使えるものに替えたいなと思いながらダイソーを見ていたとき、『シンプルステンレススプーン＆お箸セット』を発見しました！

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

手に取ってまず感じたのは、とにかくシンプルなデザイン。ステンレス製のお箸とスプーンの組み合わせで、どこか韓国のスッカラとチョッカラを思わせる見た目です。

お箸は平らな形状になっていて、テーブルの上で転がりにくいのが特徴。

置いたときにコロコロ転がらないのは嬉しいです。

今まで使っていた茶色の木製箸は、半年ほどで擦れや劣化が目立ってきたのが気になっていたので、ステンレスならその心配が少なそうだなと感じました。

耐久性が高く、見た目の変化を気にせず使えそうな点は大きな魅力です。

ただ、持った瞬間に感じたのは少し重ためだということ。

さらに平らな形に慣れていないと、使い始めは違和感があります。

実際に食事で使ってみると、小さなことではありますが、長時間使うと少し手が疲れる印象もありました。

このあたりは完全に好みと慣れの問題で、使い続けるうちに気にならなくなりそうです。

スプーンは軽くて扱いやすい◎食事がより美味しく感じられる！

一方で、セットになっているスプーンはかなり使いやすいと感じました。

柄が長めで、先端は浅めな作りです。

お箸とは違ってスプーン自体は軽く、重さによるストレスもありません。

口に入れたときにスッと自然に入ってきて、スプーンの存在感があまりありません。その分、料理の味をダイレクトに楽しめる感覚がありました。

スープ系やごはんものなど、毎日の食事で出番が多くなりそうです。

お箸は少し慣れが必要ですが、劣化しにくく、扱いやすいのは確か。スプーンの使い心地の良さも含めて、220円でこのセットが手に入るのはありがたいなと思いました。

見た目がシンプルなので、どんな食器とも合わせやすく、日常使いにちょうどいいアイテムです。長く使えるカトラリーを探している方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。