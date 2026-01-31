2個付いて200円はお得！韓国風のおしゃれカトラリーセット
商品情報
商品名：シンプルステンレススプーン＆お箸セット
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480890685
おしゃれで長く愛用できる！ダイソーの『シンプルステンレススプーン＆お箸セット』
毎日使うお箸やスプーンって、気づくと劣化していませんか？特に木製のお箸は、使っているうちに表面が擦れてきたり、色がくすんできたりして、まだ使えるけど見た目が気になる…なんてことも。
できれば長く使えて、気兼ねなく使えるものに替えたいなと思いながらダイソーを見ていたとき、『シンプルステンレススプーン＆お箸セット』を発見しました！
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。
手に取ってまず感じたのは、とにかくシンプルなデザイン。ステンレス製のお箸とスプーンの組み合わせで、どこか韓国のスッカラとチョッカラを思わせる見た目です。
お箸は平らな形状になっていて、テーブルの上で転がりにくいのが特徴。
置いたときにコロコロ転がらないのは嬉しいです。
今まで使っていた茶色の木製箸は、半年ほどで擦れや劣化が目立ってきたのが気になっていたので、ステンレスならその心配が少なそうだなと感じました。
耐久性が高く、見た目の変化を気にせず使えそうな点は大きな魅力です。
ただ、持った瞬間に感じたのは少し重ためだということ。
さらに平らな形に慣れていないと、使い始めは違和感があります。
実際に食事で使ってみると、小さなことではありますが、長時間使うと少し手が疲れる印象もありました。
このあたりは完全に好みと慣れの問題で、使い続けるうちに気にならなくなりそうです。
スプーンは軽くて扱いやすい◎食事がより美味しく感じられる！
一方で、セットになっているスプーンはかなり使いやすいと感じました。
柄が長めで、先端は浅めな作りです。
お箸とは違ってスプーン自体は軽く、重さによるストレスもありません。
口に入れたときにスッと自然に入ってきて、スプーンの存在感があまりありません。その分、料理の味をダイレクトに楽しめる感覚がありました。
スープ系やごはんものなど、毎日の食事で出番が多くなりそうです。
お箸は少し慣れが必要ですが、劣化しにくく、扱いやすいのは確か。スプーンの使い心地の良さも含めて、220円でこのセットが手に入るのはありがたいなと思いました。
見た目がシンプルなので、どんな食器とも合わせやすく、日常使いにちょうどいいアイテムです。長く使えるカトラリーを探している方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。