サカナクションが、約1年ぶりとなる新曲「いらない」を2月11日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、加藤浩次が初のドラマ監督を務める中京テレビ・日本テレビ系全国ネット プラチナイト 連続ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』の主題歌として書き下ろされた。

今回のジャケットアートワークも「怪獣」に続き、平林奈緒美が担当。「怪獣」のビジュアルは活版印刷という古い印刷手法によってつくられた文字だったが、今回の「いらない」は現代的な手法で新しい文字を産み出す過程をビジュアル化したアートワークになっているという。過去の文字と、現在の文字。サカナクションとして全く違うベクトルとなっている楽曲の性質をアートワークコンセプトとしても体現しているとのことだ

なおPre-add / Pre-saveキャンペーンでは、ここでしか手に入らないオリジナルビジュアル壁紙がプレゼントされる。

ジャケット写真

オリジナルビジュアル壁紙

またリリースを記念して、2月10日22時より山口一郎YouTubeチャンネルにて＜「いらない」リリース記念歌唱生配信＞を実施することも決定した。当配信で「いらない」も初披露するというので、ぜひリアルタイムでご覧いただきたい。

◾️中京テレビ・日本テレビ系全国ネット プラチナイト 連続ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』 【放送枠】中京テレビ・日本テレビ系全国ネット【日本テレビ系 28 局＋ TOS ・ UMK 30 局ネット】

水曜プラチナイト・毎週水曜 24時24分〜 【主演】菊池風磨

【出演】のん 森永悠希 後藤剛範 小宮山莉渚 ／丘みつ子 戸次重幸 六角精児 ほか

【主題歌】サカナクション「いらない」 (NF Records / Victor Entertainment)

【音楽】青山翔太郎（NF）

【音楽プロデュース】山口一郎（サカナクション／NF）

【原作・脚本・監督】加藤浩次

【脚本】左子光晴（ヨーロッパ企画）



▼Info

公式HP：https://www.ctv.co.jp/kochiyobi

TVer：https://tver.jp/series/srpyus1d8b

X： https://x.com/ctv_dorama

Instagram： https://www.instagram.com/ctv_dorama/

TikTok： https://www.tiktok.com/@ctv_drama

◾️「いらない」

2026年2月11日（水）リリース

※中京テレビ・日本テレビ系全国ネット プラチナイト 連続ドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」主題歌 ジャケット写真 ▼Pre-add / Pre-saveキャンペーン

https://www.toneden.io/v-dd/post/sakanaction-iranai

このページからApple MusicまたはSpotifyにてライブラリ追加設定をして頂いた方全員に、サカナクションオリジナルビジュアル壁紙をプレゼント！

◾️LIVE Blu-ray『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』

2026年3月18日（水）発売 購入：https://www.jvcmusic.co.jp/sakanaction/Linkall/VIZL-2508.html

▼NF member限定セット

https://store.plusmember.jp/sakanaction/products/detail.php?product_id=102027 ▼商品ラインナップ

○NF member 完全生産限定セット

Blu-ray：￥15,620円（税込）

・本編ディスク

・特典ディスク

・豪華特殊仕様 (特製ハードケース＋128Pスペシャル・ブックレット)

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入

・特典CD：ライブ音源2CD

・特典グッズ：オリジナル・ジグソーパズル ○完全生産限定盤

Blu-ray：VIZL-2508 ￥10,560円（税込）

DVD： VIZL-2509 ￥10,560円（税込）

・本編ディスク

・特典ディスク

・豪華特殊仕様 (特製ハードケース＋128pスペシャル・ブックレット)

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入 ○通常盤

Blu-ray：VIXL-510 ￥5,980円 (税込)

DVD： VIBL-1212〜1213 ￥5,980円（税込）

【収録内容】

・本編ディスク ▼本編ディスク ※全形態共通

【収録曲】

1.GO TO THE FUTURE

2.サンプル

3.ライトダンス

4.『バッハの旋律を夜に聴いたせいです。』

5.ネイティブダンサー

6.ワンダーランド

7.enough

8.フクロウ

9.ドキュメント

10.怪獣

11.アルクアラウンド

12.モス

13.夜の踊り子

14.アイデンティティ

15.多分、風。

16.ルーキー

17.新宝島

18.グッドバイ

＜アンコール＞

1.ミュージック

2.セントレイ

3.プラトー

4.忘れられないの

5.ナイトフィッシングイズグッド ▼特典ディスク

※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典

・ボーナストラックとして「アドベンチャー」、「モノクロトウキョー」（2025年8月26日公演より）を収録

・レコード会社スタッフが撮影し続けた”怪獣”の裏側。メンバー密着記録映像。 ▼豪華特殊仕様

※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典

・ポリプロピレン製ハードカバー仕様

・スペシャル・ブックレット付（メンバー、スタッフへのインタビュー、演出を務めた田中監督による楽曲ごとの演出解説他、128P予定） ▼「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード付

※NF member限定セット、完全生産限定盤 BD/DVD共通特典 *ライブ本編のみ対応

＊「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。音声はステレオ、またはドルビーアトモスでお楽しみいただけます。(視聴可能期間：2027年3月17日まで) アプリ詳細はこちらをご参照ください。 https://nestreamlive.radius.co.jp/ ▼特典CD（ライブ音源 2CD）※NF member限定セットのみ

本編ディスクのライブ音源を2枚組で収録。 ▼特典グッズ ※NF member限定セットのみ

・オリジナル・ジグソーパズル ▼音声仕様

[Blu-ray] LPCM Stereo/ Dolby Atmos *ライブ映像のみDolby Atmos対応。

[DVD] LPCM Stereo / Dolby Digital

字幕表示機能付き（＊全形態共通） ▼チェーン別購入者特典

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

特典内容未定（type A）

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

特典内容未定（type B）

・Amazon.co.jp

特典内容未定（type C）

・楽天ブックス

特典内容未定（type D）

・VICTOR ONLINE STORE

特典内容未定（type E）

・sakanaction ONLINE STORE

特典内容未定（type F）

※Amazon.co.jp 、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※『特典内容未定（type E）』は、本映像商品の発売日以降、サカナクション・ワンマン公演会場にてサカナクションのCD、レコード、映像商品を1会計につき計5,000円（税込）以上お買い上げの方にも先着でプレゼントいたします。但し特典は無くなり次第終了となります。

※上記各特典は数に限りがございます。お早めにご予約下さい。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️＜山口一郎の遭遇＞ 2026年

03月04日（水）両国国技館 夜公演

03月05日（木）両国国技館 昼公演

03月05日（木）両国国技館 夜公演 詳細：https://cf.sakanaction.jp/feature/sogu