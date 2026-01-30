「スイッちょん」は実はアドリブだった？朝ドラ『ばけばけ』で話題のシーン裏側と、第18週に待ち受ける「ラシャメン」騒動
ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【ばけばけ】朝ドラ第１８週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー ２月２日（月）～２月６日（金）最新」と題した動画を公開。動画では、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第18週のあらすじを考察するとともに、Xでトレンド入りした話題のシーンが実はアドリブであったという裏話を解説している。
動画によると、第18週の物語は松野家の莫大な借金が完済されるところから始まる。しかし、この出来事を梶谷が新聞記事にしたことで、事態は思わぬ方向へ転がる。記事を読んだ人々は、「トキが借金の肩代わりに売られた妾だ」と誤解。トキは「ラシャメンだ」「金で買われた異人の妾だ」と酷い言葉を浴びせられ、松野家には非難が集中し、嫌がらせが横行するようになる。この騒動の余波で、ヘブンの連載「ヘブン先生日録」も終了に追い込まれてしまう。
ところが、県知事・江藤の「食い逃げ」という別の大きなニュースが出たことで、松野家への嫌がらせはピタリと止む。動画では、この記事を書いたのが梶谷であったことから、「松野家に悪いことをしたと思った梶谷が、江藤知事に犠牲になってもらう形でわざと記事を書いたのではないか」という考察が述べられた。自分と結婚したせいでトキが傷ついたことに心を痛めるヘブンは、彼女を絶対に守っていくと心に誓い、ついには「マツエをハナレマショウ」とトキに告げる。
さらに動画の後半では、以前放送された印象的なシーンの裏側が明かされた。それは、庄田（演：濱正悟）がヘブンとトキの家を訪ねた際、二人が虫の鳴き声を真似て「おサワ、スイッちょん」と庄田をからかう場面。この一連のやり取りが、実は台本にはない完全なアドリブだったという。このアドリブはあまりに見事で、Xでもトレンド入りするほどの話題を呼んだ。撮影時にはなかなかカットがかからず、庄田役の濱氏は「僕はいったいどうしたらいいかわからない」という顔になっていたと、本人が振り返っていたそうだ。
物語の大きな転換点と、俳優陣の卓越した演技力が垣間見えるアドリブの裏話。ドラマ本編と合わせて知ることで、より一層『ばけばけ』の世界を楽しむことができるだろう。
