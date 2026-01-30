TVerは、2月6日に開会するミラノ・コルティナオリンピックにおいて、冬季大会としてはTVer単独で初となる、ほぼ全競技(NHKの地上波放送競技の一部を除く)の無料配信を実施する。

これに先駆け、TVer内にオリンピック特設ページを開設し、スペシャルコンテンツを配信予定。開会式前に実施され、大会の幕開けとなる競技からTVerでのライブ配信をスタートする。

2024年に開催された「パリ2024オリンピック」では、TVerサービスにおけるオリンピックコンテンツの総再生数が1億1,000万再生を突破。スマホ・タブレットだけでなく、コネクテッドTVでも多く視聴された。今大会も、「時間や場所にしばられることなく、移動中や外出先、テレビの大画面で競技をお楽しみいただくなど、自由なスタイルで観戦できるよう準備をしている」とのこと。

オリンピック特設ページでは、IOCの特別なオリンピックオリジナルコンテンツのほか、スペシャルコンテンツ「ミラノ・コルティナオリンピック 競技のミカタ」を配信中。競技をはじめて見るための基本ルールから戦略＆テクニックまで、MC 髙木菜那×豪華オリンピックアスリートが冬季オリンピック競技をナビゲートする。

「ミラノ・コルティナオリンピック 競技のミカタ」配信エピソード【1】スピードスケート① 髙木菜那【2】スピードスケート② パシュート編 髙木菜那【3】スピードスケート③ マススタート編 髙木菜那【4】フィギュアスケート 荒川静香【5】スノーボード スロープスタイル 國武大晃【6】アイスホッケー 大澤ちほ【7】スノーボード ハーフパイプ 平野英樹【8】ノルディック複合 荻原次晴【9】スキーフリースタイル スロープスタイル 小野塚彩那【10】スキーフリースタイル スキークロス 小野塚彩那【11】ショートトラック 寺尾悟 2月3日（火）公開予定【12】スキージャンプ 原田雅彦【13】スキーフリースタイル モーグル 上村愛子【14】カーリング 石崎琴美

2月6日からは日本勢の活躍やメダル獲得について速報するオリジナル番組を毎朝配信。元フジテレビで冬季五輪やフィギュアスケートの実況経験を持つ西岡孝洋アナウンサーが進行・解説を務めるほか、ナビゲーターは期待の新星グループが担当。注目競技の劇的なシーンや熱気を凝縮したハイライト映像も楽しめる。

ほかにも地上波では放送されない種目のライブ配信を行なうほか、全てのライブ配信コンテンツをTVerテレビアプリでも楽しめる。