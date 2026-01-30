¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù50¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥È¡¼¥¯¼Â¸½¡ª¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
2026Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡£
¤½¤ó¤ÊÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹ë²Ú4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø½Ë¡ªÅ°»Ò¤ÎÉô²°50¼þÇ¯ Ä¶¹ë²Ú¡ª·ÝÇ½³¦Áí½Ð¤Ç¤ª½Ë¤¤SP¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
¤¹¤Ç¤ËSnow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡õ¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢ÀõÅÄÉñ¡õ¿¿±û¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢Ê¿Ìî¥ì¥ß¡õÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¡õ¿¹»³ÎÉ»Ò¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡õÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢»ûÈøæâ¡õ¹âÅÄ½ã¼¡¡õÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È¤¤¤Ã¤¿Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥²¥¹¥È²ò¶ØÂè6Êó¤¬ÅþÃå¡£
¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë¤¬¸Î¶¿¡¦µÜ¾ë¸©¤ÎÌ¾Êª¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¹õÌøÅ°»Ò¤Î¤â¤È¤ËÃÚ¤»»²¤¸¤ë¡£
¢¡50¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥È¡¼¥¯¡ª
»ûÈø¡õ¹âÅÄ¡õÎÉ½ã¤Î¥È¡¼¥¯¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡¢¡Ö¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î2¿Í¡£
°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¡¢¹õÌø¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ÀçÂæ¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÜ¾ë¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡Ö¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÁ´°÷¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡£
¹õÌø¤Ï¥Ð¥¯¥Ð¥¯¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¤§¡¼¡¼¡ª¡×¤òÏ¢È¯¡£Á´°÷¤Ç¤ªÅÚ»º¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡£
»ûÈø¤È½é¶¦±é¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡ÙÂç¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë¤Ê¤É¤È´¶·ã¤·¤¤ê¡£¹âÅÄ¤Ë¤â¡Ö¥í¥±¤ÎÃ£¿Í¡ª¡×¡Ê°ËÃ£¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÅ¬Åö¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÉÙß·¡Ë¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¢¡²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¶ÄÅ·ÈëÏÃ¤â
¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Îå«¤òÃæ¿´¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬ÃÆ¤ß¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î10Ç¯´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°Â¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
Åö»þ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÄÁ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¹õÌø¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ÖºÇ¿·¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¹õÌø¤¬¹±Îã¤Î¥à¥Á¥ã¥Ö¥ê¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£
2¿Í¤Ï¡ÖËÍ¤é¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÞÕ¿È¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¹õÌø¤ËÂç¥¦¥±¤·¤¿¤â¤Î¤Þ¤Í¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡É¤ÈÂê¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ØÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤Î±ÇÁü¤âÂ¢½Ð¤·¡£6ºÐ¤ÇÈÖÁÈ½é½Ð±é¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¤È¤¤ÎÍøÈ¯¤Ê»Ñ¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥´¥¤¡ª¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¿´¤¹¤ë¡£