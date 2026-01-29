28日、東京のMUFGスタジアムで行われた「Jリーグ×ユニクロ パートナーシップ契約に関する共同記者会見」に、元サッカー日本代表の内田篤人（37）と、Jリーグ名誉女子マネージャーで俳優の足立梨花（33）が登壇した。

内田「（J1で推している）どこか1チームは？」

足立「私、言っちゃいけないって言われているんですよ。もし好きなチームができても、『黙っておけ』って言われました」

内田「心に秘めて、Jリーグ全部を応援するのね」

足立「Jリーグ全部を応援しているので」

2月6日からユニクロのオリジナルTシャツなどを簡単に作れる「UTme!」に、Jリーグの全60クラブのスタンプが新登場するということで、イベントでは、内田がオリジナルTシャツ作りに挑戦した。

内田「僕がデザインしていいってことですよね？美術2の僕が？」

足立「美術2だったんですね。ちょっとバランス悪くない？」

内田「まだ途中だからね」

内田「（修正後）これどう？」

足立「1回プレビュー見てみます？」

内田「あっ、いい！」

足立「意外といい！」

内田「意外とってなんなの。全力よ俺は。いいですよね？カメラさんたちねぇ？」

司会「いいと思う方拍手をお願いします」

内田「拍手小さっ。関係者しか拍手してない…」

