どちらが真の“カリスマ”か。勝負は、いつの間にかポーカーの話だけではなくなっていた。ファイナルテーブル冒頭から、芸人vs俳優の異色対決がスタジオを大いに沸かせ、視聴者も大爆笑に包まれた。

【映像】三浦翔平とDenの異色対決は“まさかの結末”に…

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第7回が1月24日に放送。

注目を集めたのは、2度目の出場となるDen（リンダカラー∞）と、初参戦の三浦翔平の直接対決。芸人と俳優、それぞれ異なるフィールドで“カリスマ”と呼ばれてきた2人が真正面からぶつかる構図に、放送席も視聴者も一気にざわついた。

この場面、Denはダイヤとスペードの「QJ」で3000点をベット。「誰か、もしよければ踊りませんか？」と、前大会からお決まりとなった誘い文句で周囲を挑発する。新山（さや香）とみさわが降りると、残った三浦が「よく2人が降りたな。踊ろうぜ！」と勝負に応じた。三浦の手はハートで揃った「K2」。放送席からは「カリスマ対決だ！」と煽る声が飛び、空気は一気にヒートアップする。

フロップで並んだのは、クラブの「8」、スペードの「Q」、スペードの「K」。Denには「Q」のペア、三浦には「K」のペアが成立し、この時点で三浦が優勢。それでもDenは臆さず、さらに3000点を上乗せ。すると三浦は「そんなんでカリスマって言うんじゃないよ！」と、倍の6000点を叩きつけた。

「行くなって…」と観戦者がざわめく中、Denは「待ってましたよ翔平さん！」と同額を重ね、点数よりも引くに引けない空気が支配し始めた。三浦は「踊ろうぜ！」と煽り続け、ターンでスペードの「8」が落ちると、「もっと行こうぜ」と5000点を追加。Denも再び「待ってましたよ翔平さん！」と受け、三浦は手を叩いて大笑い。「おもしれー！」と楽しみ始めてしまった。

リバーカードはスペードの「6」。これで三浦の勝利が確定するが、Denはなお迷う。「戻れDen！」「まだ未来はある！」と観戦者が叫ぶ中、Denはチェックを選択。三浦はチップを確認し、「何枚あるんだい？」と問いかけた上でオールインを宣言する。「オールか下がるかしかないんじゃないの？」と畳みかけられ、Denは「ここで行かなきゃ男じゃねえっす！」と覚悟のオールイン。

カードが開かれた瞬間、Denは言葉を失う。三浦は「ジョーカー！」のポーズを指先で決め、「これから“ジョーカー”は僕がもらいます」と勝利宣言。観戦者からは笑いが起こり、視聴者からも「かわいそう」「これはしゃーない」「三浦さんすげぇ」「ギャグ奪われたw」と多数のコメントが寄せられた。

テーブルを後にしたDenは廊下でうずくまり、「なんかいけるかと思ったんだよ。カリスマ対決だからってさ、なんか調子乗って来てくれるかと思ったんだよ、華持たせてくれるかもって」とぼやき続けていた。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）