【ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション】 発売日：2024年7月25日 参考価格：7,480円 セール価格：2,400円

Amazonにて、Nintendo Switch用RPG「ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション」が特別価格で販売されている。セール価格は、参考価格から68%オフの2,400円。

「ONE PIECE ODYSSEY」は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ」で連載中の「ONE PIECE」の連載25周年記念タイトルで、「ONE PIECE」の世界を冒険するRPG。「ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション」は、追加シナリオと衣装を同梱した豪華版となっており、これ1本で「ONE PIECE ODYSSEY」をすべて楽しめる。

【Nintendo Switch(TM)「ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション」ローンチトレーラー】

【「ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション」収録内容】

・「ONE PIECE ODYSSEY」ゲーム本編

・追加シナリオ「Reunion of Memories」

・旅立ちの衣装セット

・そげキングの衣装

・水の都の衣装セット

※ゲーム本編は他機種版で発売したものと同一内容です。

※追加シナリオ「Reunion of Memories」は他機種版で配信中の追加シナリオDLC「Reunion of Memories」と同一内容です。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)Bandai Namco Entertainment Inc.