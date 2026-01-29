ベンフィカvsR・マドリー スタメン発表
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))
※29:00開始
<出場メンバー>
[ベンフィカ]
先発
GK 1 アナトリー・トルビン
DF 17 アマル・デディッチ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレデリク・アウルスネス
MF 10 ヘオルヒー・スダコフ
MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 21 アンドレアス・シェルデルップ
MF 25 ジャンルカ・プレスティアーニ
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
控え
GK 50 ディオゴ・フェレイラ
DF 4 アントニオ・シウバ
DF 58 Daniel Banjaqui
DF 62 José Neto
DF 64 ゴンサロ・オリベイラ
MF 5 エンソ・バレネチェア
MF 16 マヌ・シルバ
MF 84 ジョアン・レゴ
MF 86 ディオゴ・プリオスト
FW 7 ブルマ
FW 9 フラニョ・イバノビッチ
FW 72 Anísio Cabral
監督
ジョゼ・モウリーニョ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 4 ダビド・アラバ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 27 Diego Aguado
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 28 Cestero
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
アルバロ アルベロア コカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります