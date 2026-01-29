[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](エスタディオ・ド・スポルト・リスボン・エ・ベンフィカ(・ダ・ルス))

※29:00開始

<出場メンバー>

[ベンフィカ]

先発

GK 1 アナトリー・トルビン

DF 17 アマル・デディッチ

DF 26 サミュエル・ダール

DF 30 ニコラス・オタメンディ

DF 44 トマス アラウージョ

MF 8 フレデリク・アウルスネス

MF 10 ヘオルヒー・スダコフ

MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス

MF 21 アンドレアス・シェルデルップ

MF 25 ジャンルカ・プレスティアーニ

FW 14 エバンゲロス・パブリディス

控え

GK 50 ディオゴ・フェレイラ

DF 4 アントニオ・シウバ

DF 58 Daniel Banjaqui

DF 62 José Neto

DF 64 ゴンサロ・オリベイラ

MF 5 エンソ・バレネチェア

MF 16 マヌ・シルバ

MF 84 ジョアン・レゴ

MF 86 ディオゴ・プリオスト

FW 7 ブルマ

FW 9 フラニョ・イバノビッチ

FW 72 Anísio Cabral

監督

ジョゼ・モウリーニョ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 4 ダビド・アラバ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 27 Diego Aguado

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 28 Cestero

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

アルバロ アルベロア コカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります