KFC史上最重量「チーズにおぼれるフィレバーガー」に新味「クリ〜ミ〜モッツァレラ」参戦

「溺れるほどのチーズ」という、チーズラバーにとってのユートピアが今年も帰ってきます。

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は、全国のKFC店舗にて「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を、2月4日から数量限定で発売します。

■ KFC史上「最重量」かつ「最濃厚」

このシリーズの最大の特徴は、商品名の通り「おぼれる」ほどのチーズソース量にあります。その量はKFCのバーガー史上「最重量」＆「最濃厚」。

骨なしケンタッキー（チキンフィレ）をチーズの海に沈めたかのような、カロリー無視の“背徳グルメ”として、冬の定番となりつつあります。

そんな同シリーズより今回は、3種類の「おぼれる」体験が用意されました。

一つ目は、シリーズ当初から愛されている「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）」（540円）。今年から味わいが直感的に伝わる名前に変更されましたが、その濃厚なコクと重量感は健在。チェダーチーズソースがとろりとあふれ出し、視覚的にも食欲を刺激します。

二つ目は、新登場となる「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」（540円）。こちらはモッツァレラチーズを主役に、フレッシュでミルキーな口当たりを追求した一品。さらに相性の良い「バジルチーズソース」を組み合わせることで、濃厚ながらもバジルの香りがふわっと広がる、奥行きのある味わいに仕上がっているそうです。

また、手軽にチーズ欲を満たしたい人向けに「チーズにおぼれるツイスター」（430円）も同時発売。 「カーネルクリスピー」に合わせてチーズの量とバランスを調整し、“チーズにおぼれる”シリーズならではの満足感を、手軽に楽しめる一品に仕上がっているとのことでした。

■ 開発担当者「最適なバランスを追求」

開発担当者は「おぼれるほどのチーズの量」を実現する上で、ソースの粘度調整にはかなり苦労したと語ります。バンズからあふれすぎず、かつ一体感を持って楽しめる限界ギリギリのバランスを追求したそうです。

さらに、香り豊かなバジルチーズソースは、モッツァレラチーズとの相性を考え、新たに開発されたという力の入りよう。チーズソースを2種に分けることで、口に運んだ瞬間はモッツァレラチーズのクリーミーさが広がり、後からバジルの香りが立ち上がる、二段階で楽しめる味わいを目指して開発したとのことでした。

「チーズにおぼれるフィレバーガー（濃い濃いチェダー）」「チーズにおぼれるフィレバーガー（クリ〜ミ〜モッツァレラ）」「チーズにおぼれるツイスター」は、2月4日より全国のKFC店舗で発売開始。いずれも数量限定で、なくなり次第販売終了です。

