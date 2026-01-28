【スシロー×「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」コラボ】 2月4日より実施

あきんどスシローは、3月に原作第7部アニメの配信が決定しているシリーズ「ジョジョの奇妙な冒険」より、「スターダストクルセイダース」とのコラボレーションを2月4日より全国のスシローにて実施する。

今回のコラボでは、登場キャラクターの描き下ろしグッズ付き商品などが提供される。コラボ限定ピック付きのおすしでは2種類のメニューを展開。コラボ限定ステッカー付きの「とろ～りチーズのフライドポテト」も登場する。

また、コラボ限定トラベルステッカー付きの「おすすめ彩り5種盛り」を注文すると、抽選でコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できるほか、コラボ限定プレート付きのソフトドリンクやSNSキャンペーンも用意されている。

さらに、秋葉原中央通り店（東京都）、難波アムザ店（大阪府）、仙台一番町店（宮城県）、三ノ宮いくたロード店（兵庫県）の4店舗が「ジョジョの奇妙な冒険」の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗として展開。一部店舗で導入されている大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ジョジョモード」が楽しめる。

コラボ限定ピック付き 対象商品

商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り

価格：260円～

販売期間：2月4日（水）～コラボ限定ピックの手配総数35.6万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ

価格：260円～

販売期間：2月4日（水）～コラボ限定ピックの手配総数55.2万枚分が完売次第終了。

盛り合わせ内容：赤身・煮切り醤油漬け

※めばち鮪を使用

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

コラボ限定ピック（全9種）

コラボ限定ピック（全9種）は、対象商品1点につき、ランダムで1枚提供される。デザインを選ぶことはできない。

※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

コラボ限定ステッカー付き 対象商品

商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ～りチーズのフライドポテト

価格：350円～

販売期間：2月4日（水）～コラボ限定ステッカーの手配総数31.1万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※コラボ限定ステッカーの付いていない「とろ～りチーズのフライドポテト」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

コラボ限定ステッカー（全7種）

コラボ限定ステッカー（全7種）は、対象商品1点につき、ランダムで1枚提供される。デザインを選ぶことはできない。

※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。

コラボ限定ステッカーはスシロー5％OFFクーポン付き

ステッカーにはスシロー5％OFFクーポンが付いてくる。このクーポンは利用可能期間中に何度でも使用できる。利用可能期間は3月2日から3月31日まで。

※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではご利用いただけません。

コラボ限定トラベルステッカー付き 対象商品

商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り

価格：980円～

販売期間：2月4日（水）～コラボ限定トラベルステッカーの手配総数14.7万枚分が完売次第終了。

【盛り合わせ内容】

炙り生サーモン（塩レモン、直火炙り）・生サーモン バジルモッツァレラ・生ハム（オニオンマヨ）・大えび（数の子バラコのせ）・アブラカレイのえんがわ（ランプフィッシュキャビアのせ）

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため1日の販売数に限りがあります。

コラボ限定トラベルステッカー（全7種）

コラボ限定トラベルステッカー（全7種）イメージは、対象商品1点につき、ランダムで1枚提供される。デザインを選ぶことはできない。

※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。

抽選で10名にコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たる！

コラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で10名にコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できる。

応募期間：2月4日（水）～2月23日（月・祝）

参加方法：コラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力するとすぐに応募ができ、その場で当選結果が分かる。

賞品・当選人数：コラボ限定イギーほぼ等身大パネル×10名

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※画像はイメージです。

コラボ限定プレート付き 対象商品

商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク

価格：1,300円～

販売期間：2月4日（水）～コラボ限定プレートの手配総数16.2万枚分が完売次第終了。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※コラボ限定プレートの付いていないソフトドリンクも販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

コラボ限定プレート（全4種）

コラボ限定プレート（全4種）は、対象商品1点につき、ランダムで1枚提供される。デザインを選ぶことはできない。

※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

「DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュキャンペーン」概要

応募期間：2月4日（水）～2月23日（月・祝）

【参加方法】

（1）スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォロー

（2）ハッシュタグ「#スシロー100皿ラッシュ」または「#スシロー20皿ラッシュ」を付けて、すし皿を積み上げた写真を投稿

（3）投稿したユーザーの中から、抽選で景品をプレゼント

【賞品・人数】

1．〈100皿を撮影して応募！〉10名：承太郎＆DIO等身大パネルセット＋スシローで使用できるお食事券 5,000円分

2．〈20皿を撮影して応募！〉20名：スシローで使用できるお食事券5,000円分

※すし皿を高く積み上げると大変危険です。100皿をカウントする際は、最大20皿まででお願いします。

※店内飲食が対象。

※テーブル上のシート「皿メジャー」をご活用いただくと、20皿をカウントすることができます。20皿が5列で100皿になります。

※「皿メジャー」はカウンター席にはありません。

※本企画は大食いを推奨するものではありません。グループでの参加を想定しておりますので、各自自身の健康管理に十分留意し、無理なくおいしく召し上がってください。

※グループで参加する場合は、代表者だけでなくどなたでも応募可能です。

※写真撮影する際は、他のお客さまが映り込まないよう、また近隣のテーブルに迷惑がかからないようご配慮をお願いします。

「Xダブルフォロー＆リポストキャンペーン」概要

キャンペーン期間：2月4日（水）～2月23日（月・祝）

スシロー公式X､「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズ公式Xをどちらもフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2月4日8時以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると、抽選で20名に「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンが実施される。

【応募方法】

（1）スシロー公式X、「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズ公式Xアカウントをどちらもフォロー

（2）コラボキャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポスト

（3）リポストしたユーザーの中から抽選で20名に賞品をプレゼント

【賞品・当選人数】

「スシローで使用できるお食事券10,000円分」×20名

スペシャルコラボ店舗 概要

東京都、大阪府、宮城県、兵庫県の4店舗限定で、「ジョジョの奇妙な冒険」の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗が展開される。

【対象店舗】

・秋葉原中央通り店（東京都）

・難波アムザ店（大阪府）

・仙台一番町店（宮城県）

・三ノ宮いくたロード店（兵庫県）

【実施期間】

2月4日（水）～2月23日（月・祝）まで

※各商品はスペシャルコラボ店舗の実施期間中であっても、手配総数が完売次第終了となります。予めご了承ください。

(C)A&L/S,JOJO SC