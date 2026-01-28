スシローと「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」が初コラボ！ 2月4日より描き下ろしグッズ付きの商品を販売
あきんどスシローは、3月に原作第7部アニメの配信が決定しているシリーズ「ジョジョの奇妙な冒険」より、「スターダストクルセイダース」とのコラボレーションを2月4日より全国のスシローにて実施する。
今回のコラボでは、登場キャラクターの描き下ろしグッズ付き商品などが提供される。コラボ限定ピック付きのおすしでは2種類のメニューを展開。コラボ限定ステッカー付きの「とろ～りチーズのフライドポテト」も登場する。
また、コラボ限定トラベルステッカー付きの「おすすめ彩り5種盛り」を注文すると、抽選でコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できるほか、コラボ限定プレート付きのソフトドリンクやSNSキャンペーンも用意されている。
さらに、秋葉原中央通り店（東京都）、難波アムザ店（大阪府）、仙台一番町店（宮城県）、三ノ宮いくたロード店（兵庫県）の4店舗が「ジョジョの奇妙な冒険」の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗として展開。一部店舗で導入されている大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ジョジョモード」が楽しめる。
コラボ限定ピック付き 対象商品
商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り
価格：260円～
販売期間：2月4日（水）～コラボ限定ピックの手配総数35.6万枚分が完売次第終了。
※店舗によって価格が異なります。
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。
商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ
価格：260円～
販売期間：2月4日（水）～コラボ限定ピックの手配総数55.2万枚分が完売次第終了。
盛り合わせ内容：赤身・煮切り醤油漬け
※めばち鮪を使用
※店舗によって価格が異なります。
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。
コラボ限定ピック（全9種）
コラボ限定ピック（全9種）は、対象商品1点につき、ランダムで1枚提供される。デザインを選ぶことはできない。
※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。
コラボ限定ステッカー付き 対象商品
商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ～りチーズのフライドポテト
価格：350円～
販売期間：2月4日（水）～コラボ限定ステッカーの手配総数31.1万枚分が完売次第終了。
※店舗によって価格が異なります。
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。
※コラボ限定ステッカーの付いていない「とろ～りチーズのフライドポテト」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。
コラボ限定ステッカー（全7種）
コラボ限定ステッカー（全7種）は、対象商品1点につき、ランダムで1枚提供される。デザインを選ぶことはできない。
※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。
コラボ限定ステッカーはスシロー5％OFFクーポン付き
ステッカーにはスシロー5％OFFクーポンが付いてくる。このクーポンは利用可能期間中に何度でも使用できる。利用可能期間は3月2日から3月31日まで。
※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではご利用いただけません。
コラボ限定トラベルステッカー付き 対象商品
商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り
価格：980円～
販売期間：2月4日（水）～コラボ限定トラベルステッカーの手配総数14.7万枚分が完売次第終了。
【盛り合わせ内容】
炙り生サーモン（塩レモン、直火炙り）・生サーモン バジルモッツァレラ・生ハム（オニオンマヨ）・大えび（数の子バラコのせ）・アブラカレイのえんがわ（ランプフィッシュキャビアのせ）
※店舗によって価格が異なります。
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。
※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため1日の販売数に限りがあります。
コラボ限定トラベルステッカー（全7種）
コラボ限定トラベルステッカー（全7種）イメージは、対象商品1点につき、ランダムで1枚提供される。デザインを選ぶことはできない。
※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。
抽選で10名にコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たる！
コラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で10名にコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できる。
応募期間：2月4日（水）～2月23日（月・祝）
参加方法：コラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力するとすぐに応募ができ、その場で当選結果が分かる。
賞品・当選人数：コラボ限定イギーほぼ等身大パネル×10名
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。
※画像はイメージです。
コラボ限定プレート付き 対象商品
商品名：ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク
価格：1,300円～
販売期間：2月4日（水）～コラボ限定プレートの手配総数16.2万枚分が完売次第終了。
※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください。
※店舗によって価格が異なります。
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。
※コラボ限定プレートの付いていないソフトドリンクも販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。
コラボ限定プレート（全4種）
コラボ限定プレート（全4種）は、対象商品1点につき、ランダムで1枚提供される。デザインを選ぶことはできない。
※画像はイメージです。実際のサイズとは異なります。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。
「DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュキャンペーン」概要
応募期間：2月4日（水）～2月23日（月・祝）
【参加方法】
（1）スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォロー
（2）ハッシュタグ「#スシロー100皿ラッシュ」または「#スシロー20皿ラッシュ」を付けて、すし皿を積み上げた写真を投稿
（3）投稿したユーザーの中から、抽選で景品をプレゼント
【賞品・人数】
1．〈100皿を撮影して応募！〉10名：承太郎＆DIO等身大パネルセット＋スシローで使用できるお食事券 5,000円分
2．〈20皿を撮影して応募！〉20名：スシローで使用できるお食事券5,000円分
※すし皿を高く積み上げると大変危険です。100皿をカウントする際は、最大20皿まででお願いします。
※店内飲食が対象。
※テーブル上のシート「皿メジャー」をご活用いただくと、20皿をカウントすることができます。20皿が5列で100皿になります。
※「皿メジャー」はカウンター席にはありません。
※本企画は大食いを推奨するものではありません。グループでの参加を想定しておりますので、各自自身の健康管理に十分留意し、無理なくおいしく召し上がってください。
※グループで参加する場合は、代表者だけでなくどなたでも応募可能です。
※写真撮影する際は、他のお客さまが映り込まないよう、また近隣のテーブルに迷惑がかからないようご配慮をお願いします。
「Xダブルフォロー＆リポストキャンペーン」概要
キャンペーン期間：2月4日（水）～2月23日（月・祝）
スシロー公式X､「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズ公式Xをどちらもフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2月4日8時以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると、抽選で20名に「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンが実施される。
【応募方法】
（1）スシロー公式X、「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズ公式Xアカウントをどちらもフォロー
（2）コラボキャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポスト
（3）リポストしたユーザーの中から抽選で20名に賞品をプレゼント
【賞品・当選人数】
「スシローで使用できるお食事券10,000円分」×20名
スペシャルコラボ店舗 概要
東京都、大阪府、宮城県、兵庫県の4店舗限定で、「ジョジョの奇妙な冒険」の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗が展開される。
【対象店舗】
・秋葉原中央通り店（東京都）
・難波アムザ店（大阪府）
・仙台一番町店（宮城県）
・三ノ宮いくたロード店（兵庫県）
【実施期間】
2月4日（水）～2月23日（月・祝）まで
※各商品はスペシャルコラボ店舗の実施期間中であっても、手配総数が完売次第終了となります。予めご了承ください。
(C)A&L/S,JOJO SC