少ないスペースで効率よく！家事が捗る200円グッズ

ダイソーをパトロールしていると、洗濯グッズ売り場で便利そうなアイテムを発見しました。シンプルなデザインですが、洗濯ばさみの先端部分が樹脂でコーティングされていたり、フック部分に仕掛けがあったり、なにより、コンパクトなのに小物を複数干せるのが高評価ポイントです。詳しくチェックしていきましょう！

商品情報

商品名：マルチクリップハンガー（クリップ8個）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：31.5cm×2.5cm×20cm

内容量：1本、クリップ8個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480846033

家事が捗ること間違いなし！ダイソーの洗濯グッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、洗濯グッズ売り場で便利そうなアイテムを見つけました。今回GETしてきたのは、その名も『マルチクリップハンガー（クリップ8個）』。お値段は￥220（税込）です。

材質はスチールで、クリップの先端は塩化ビニル樹脂でコーティングされています。そのため、洗濯物が滑りにくく、跡も付きにくいのが◎また、洗濯ばさみ自体はかなり硬めな作りなので、洗濯物をしっかりキャッチしてくれそうな安心感があります。しかし一方で、指先の力に自信がない方には使いにくい可能性があるかもしれません…売り場で試してみてから購入するのがおすすめですよ。

省スペース化が叶う！ダイソーの『マルチクリップハンガー（クリップ8個）』

実際にマルチクリップハンガーを使ってみるとこんな感じ。サイズ感的には一般的なハンガーと同じくらいの大きさなので、省スペースで効率良く小物を干せるのがGOOD。いちいち大きなピンチハンガーを取り出さなくていいので助かります。

物干し竿を囲うようにハンガーを固定できるので、風や振動で外れにくく、ベランダでも使いやすい仕様です。

がっちりと衣類やファッション小物などが挟めるので、その分外れにくい印象です。そのため、干している物を引っ張って取るスタイルは、生地が傷みそうなので推奨できません…とはいえ、挟んだものが勝手に落ちてくる心配がないので、快適に使えるアイテムですよ。

今回はダイソーの『マルチクリップハンガー（クリップ8個）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。