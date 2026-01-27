プレミアリーグはまだまだ荒れそうな気配が漂っている。アーセナルは変わらず首位にいるものの、ここ3戦勝ちがない。マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーは復調の気配を見せ、特にユナイテッドはマイケル・キャリック新監督体制となってからマンチェスター・シティ、アーセナルに連勝し驚きを与えた。そして昨季王者リヴァプールはここ5戦で4分1敗と勢いがない。



『Opta』は、現状をふまえて再びスーパーコンピュータによる今季の結果予想を行っている。それによれば、優勝のトップ予想は変わらずアーセナルであるが、先週に比べて大きく数字は落ち込んだ。前節終了時点では89.3%という数字が出ていたが、第23節でユナイテッドに敗れたあとは81.7%にまで下がっている。獲得期待勝ち点は81.05となっている。





2位がアストン・ヴィラとなった。優勝確率は9.3%だが、シティの8.7%を抜いている。そして意外なことに4位はリヴァプールとなった。5位はチェルシー。来季もチャンピオンズリーグはプレミアリーグから5チームの参加となる見込みが高く、チェルシーまでがCL出場権を得ると予想されている。そして6位が復調しているユナイテッドで、ELの出場権を獲得すると予想されている。予想順位表は7位ニューカッスル、8位フラム、9位ブレントフォード、10位エヴァートンと続き、不調のトッテナムは15位でシーズンを終えると予想された。