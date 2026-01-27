連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第10回 宇野昌磨 中編（全３回）

2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。

第10回は、2018年平昌五輪、2022年北京五輪に出場し、団体戦を含めて日本フィギュア界最多となる３つのメダルを獲得した宇野昌磨の軌跡を振り返る。中編は、初の五輪で銀メダルを獲得した平昌大会をはじめ世界の大舞台での戦いをプレイバック。



初の五輪となる2018年平昌大会で銀メダルを獲得した宇野昌磨 photo by Kyodo News





【五輪に「ひとつの試合という感覚」】

2018年1月の四大陸選手権で練習の成果が出せたことに納得の表情を見せていた宇野昌磨。その手ごたえは初挑戦だった2月の平昌五輪にもつながった。羽生結弦は右足首のケガの回復が遅れ、個人戦前の現地入りになるなか、宇野は初の大舞台にも「特別な感情はわいてこなかったし緊張もしなかった」と冷静に話していた。

競技初日の団体戦ショートプログラム（SP）で宇野は、最初の４回転フリップこそオーバーターンの着氷になったが、その後の要素は完璧にこなして103.25点。ネイサン・チェン（アメリカ）やパトリック・チャン（カナダ）を抑えて１位と、日本チームに貢献した。

個人戦男子シングルのSPは、羽生が111.18点の高得点を出したあとの演技だった。宇野は最初の４回転フリップを着氷すると、着実にこなすノーミスの演技。「練習でできていたもののほうがよかったので完璧な演技ではなかったですが、これだけの演技ができたことには満足しています」と、104.17点を獲得。羽生とハビエル・フェルナンデス（スペイン）に次ぐ３位につけた。

翌日のフリーは最終滑走だった。ケガを抱えての出場だった羽生がわずかなミスに抑えて合計317.85点とし、フェルナンデスもミスは後半の４回転サルコウのパンクだけに抑えて305.24点にしてきた。

その演技をすべて見て、「自分がどんな演技をしてどんな点数を出せばどんな順位になるかをずっと計算していた」と言う宇野。

「点数的に考えて、僕がもしノーミスで完璧な演技をしたら１位になる可能性があったけど、ループを失敗した時点で笑ってしまいました」

そう話すように、冒頭の４回転ループで転倒。そのあとの４回転フリップは成功させると丁寧な滑りに徹し、後半の４回転トーループ＋２回転トーループはわずかに減点されるジャンプになったが、きっちり演じきった。

「滑り出しから全然よくなかったのでどうなるかなと思ったけれど、悪いなかでもワンミス以内に抑えることができた」

宇野の得点は202.73点で合計306.90点。羽生に次ぐ銀メダル獲得。それでも、宇野は最後まで冷静だった。

「樋口美穂子先生がこれまでで一番喜んでいたのでうれしかったですが、僕は五輪に対してあまり特別な思いも持っていなかったです｡五輪を目指してやってきてはいなかったので、最後までひとつの試合という感覚しかありませんでした」

そして、これまで大きな試合で２位が続いていたことに対しても、反省の弁を口にした。

「コンスタントに大崩れすることもなく、爆発的にいい演技をすることもなく、２位を守り続けていると思います。今回のコンディションのなかではいい演技ができたと思うけれど、羽生選手やハビエル選手を見て、僕に足りないのはジャンプをただ跳ぶだけではなく、加点がつくジャンプを跳ぶことだと思うのでもっと頑張りたいです」

初の大舞台にも気負うことなく、平常心で臨む心の強さがもたらした銀メダル。五輪連覇を果たした羽生の感動とともに、20歳の宇野が見せた自然体の笑顔は印象的だった。

その１カ月後の世界選手権は、五輪後に替えた靴が合わず右足甲を痛めていて、競技前日の公式練習は５分のみでリンクを上がり、病院で診察を受けるほどだったが、骨折ではないことを確認して強行出場。SP５位発進からフリーで執念の演技を見せ、４回転４種類６本を着氷して２位になったが合計は273.77点と伸びなかった。それでも、５位の友野一希とともに来季の出場３枠獲得に貢献した。

フリー後に宇野は涙を流したが、「あれは汗です」と言って苦笑。そして、心のうちをこう明かした。

「練習量も多く、かなり詰めてやったのに、結果への悔しさはありました。あらためて（ケガで欠場した）羽生選手の存在の大きさを知りました。僕がもっとうまくなって精神的にも羽生選手くらい強くなって......。引っ張っていくというのは得意ではないけれど、お手本になれるような選手になりたいと思いました」

【もがいてもがいて......】

フリーの演技時間が30秒短くなり、ジャンプも８本から７本になってジャッジシステムが変わった2018−2019シーズン。シーズン前半は270点台中盤から後半の得点を出し、ロンバルディア杯とGPシリーズ２試合を優勝。GPファイナルもチェンに次ぐ２位と安定した結果を残した。

GPシリーズ２勝の羽生がケガで欠場したGPファイナル。宇野はSPでミスも出たが、チェンに僅差で射程圏内に捉えていた。フリーではチェンが先に滑ってミスを出し、合計282.42点にとどまった。しかし、宇野は冒頭の４回転サルコウがダウングレード、次の4回転フリップが回転不足のスタート。そこからは粘りを見せたが、終盤にも細かいミスが出て追い上げはならず、275.10点の２位に終わった。

その結果について宇野は「全然満足できない演技でしたが、それ以上に『申し訳ない』という思いがあります」と話した。

「昨年（2017年）のGPファイナルも地元名古屋での開催で、期待された試合だったと思いますが、今回も結果を求められた試合だったと思います｡それは僕のなかでも自覚していて期待に応えられたらという思いはありましたが、このような演技で応えられなかった。昨年は試合を楽しみたいと言っていた気がしますが、いずれは楽しめない時が来るし、楽しんでばかりではいられなくなる。

まだその年齢ではないかもしれないけれど、いつかその時が来ると気づいた。プレッシャーがかかったなかでもいい演技をすることを羽生選手は毎回やっていて、すばらしい結果を残している｡僕もそうならなければいけないと思ったので、自分で自分にプレッシャーをかけるようにしています」

そんな意識の変化を口にした宇野。その２週後の全日本選手権では、SP当日の公式練習前のウォーミングアップで右足首をねんざしたが、強行出場して102.06点で首位発進。その後、重度のねんざだと判明し当初は歩くことも難しかったというが、「無理して（出場して治るまでに１週間長引いても、選手生命に関わることではないと判断した」とフリーにも出場し、羽生不在の穴を埋める３連覇を達成した。

「苦しいなかで、もがいてもがいて成し遂げたものは淡々とできたものよりうれしいと思うから、僕はどんな状態でも試合に出たいと思ってしまうのかもしれません」と宇野は話し、明るい表情を見せた。

さらに練習中のねんざもあって調整がうまくいかなかった2019年２月の四大陸選手権も、SP４位発進ながらフリーでは新ルールの当時の世界最高得点となる197.36点を出して優勝。「勝ちたい」という気持ちを前面に出して乗りきった。

３月の世界選手権は４位で、３年連続表彰台を逃す悔しい結果になったが、シーズン最終戦の世界国別対抗戦ではトリプルアクセル＋４回転トーループに挑戦と、新たな意欲を見せた。そして、「世界選手権の悔しさを強く心に刻んで、ここからスタートしていきたい」という決意を口にした。宇野はこのシーズンをこう振り返った。

「アスリートでなければいけないと思い、練習はつらいけどそれを乗り越えた先にいい演技が待っているという気持ちでずっと練習をしていました。いい演技は待っていなかったのがつらかったけど、頑張るしかない。やらなければ絶対に今より悪い演技になるから、練習を続けなければいけないと思いました」

後編につづく

【プロフィール】

宇野昌磨 うの・しょうま／1997年12月17日、愛知県生まれ。全日本選手権優勝６度、世界選手権連覇、2018年平昌五輪銀メダル、2022年北京五輪銅メダルなど華々しい成績を残す。2024年に現役引退し、現在はアイスショー出演などプロスケーターとして活躍している。2025年からは自身が企画・プロデュースしたアイスショー『Ice Brave』および『Ice Brave 2』を開催。