大谷、松井、菊池、菅野がすでに発表

野球日本代表「侍ジャパン」は26日、都内ホテルで会見を開き、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定のメンバー29人を発表した。最終の公式選手ロースターをあと1人と残したが、大谷翔平投手（ドジャース）を筆頭に昨年MLBに所属した選手は過去最多8人となる。

この日までに19人が発表されていた。その中には、大谷の他、松井裕樹投手（パドレス）が昨年に続き選出。また、菊池雄星投手（エンゼルス）、菅野智之投手（オリオールズFA）も選出されていた。

世界一に輝いた2023年大会は5人のメジャーリーガー（大谷、ダルビッシュ、吉田、鈴木、ヌートバー）が選出されていたが、それを上回り単独で過去最多となった。

この日、NPBの中村勝彦事務局長は「日本人メジャーリーがーは過去最多8人となる」と明かした。その後、新たに山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、鈴木誠也外野手（カブス）が発表された。

この日は29人が発表された。残現時点で、今永昇太投手（カブス）、千賀滉大投手（メッツ）、佐々木朗希投手（ドジャース）、今井達也投手（アストロズ）、吉田正尚外野手（レッドソックス）らの名前が呼ばれなかった。（Full-Count編集部）