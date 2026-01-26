3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンを率いる井端弘和監督（50）が26日、都内で新たに代表10選手を発表。ドジャース・山本由伸投手（27）が前回大会に続き、侍ジャパンのユニホームに袖を通すことが決まった。

山本は侍ジャパンを通じ「再び日の丸を背負うことに、身が引き締まる思いです。WBCを戦うためのコンディションを作るために、このオフにしっかりとトレーニングを積んできました。素晴らしいチームメイト、頼もしいスタッフの皆さんと一丸となって、一番を目指します」とコメント。井端監督は「日本のトップの投手であることに間違いないので、日本のエースとして勝てる投球をしてくれれば…」と大きな期待を寄せた。

初出場したオリックス時代の23年WBCは、準決勝など2試合に登板し、侍ジャパンの14年ぶり3度目の世界一に大きく貢献した。24年からメジャーに活躍の場を移し、メジャー2年目の今季は12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2・49を記録。2連覇を達成したワールドシリーズ（WS）は「中0日」で登板するなど3勝を挙げ、日本選手としては2009年の松井秀喜（ヤンキース）以来、16年ぶりとなるWSでのMVPに輝いた。

1年間フルにポストシーズンまで戦い抜いた蓄積疲労が懸念材料だったが、昨年12月に出席した「第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞」の授与式典では「前回大会も凄く良い大会になったし自分自身も選手として凄く喜びを感じた。またあの大会でプレーできれば一番いいなと思う」と意欲を示していた。

所属チームでワールドシリーズ連覇の原動力となった男が、侍の世界一連覇のためにも奮闘する。