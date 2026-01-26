大谷はスピーチ終盤に「サポートグループ」へ感謝

一瞬だが、関係性が垣間見えた。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」に出席した。2分19秒の英語スピーチでは、真美子夫人や家族、ドジャースへの感謝を述べる中、自身を支える“相棒”にもコメント。ふと見せた仕草にファンは注目した。

大谷が食事会に参加するのは、MVPを獲得した2024年オフ以来。黒スーツ、黒ネクタイ姿の“ブラックコーデ”で決め、壇上に上がると、MVPに選出したBBWAAへの感謝からはじまり、ドジャース球団関係者やチームメート、コーチ陣などに御礼を述べた。そして終盤には「私のサポートグループ」として、身近な存在へと話を移した。

その時だった。「starting with my agent Nez Balelo, I appreciate all you do, and his wife Liz here tonight as well.（代理人のネズ・バレロ氏をはじめとする私のサポートグループの皆様、あなたの尽力に感謝します。今夜お越しの奥様のリスさんもありがとうございます）」として言葉を届けたのが、バレロ氏だった。

同氏は、2023年12月にはドジャースと当時スポーツ史上最高額の10年総額7億ドル（当時1014億円）の契約を引き出し、2024年と2025年のMVP発表時には真美子夫人らとともに同席するなど、公私をともにする仲でもある。

大谷はこの日のスピーチで感謝を述べる際はバレロ氏のほうを一瞥すると思わずニヤリ。ファンもこの瞬間を見逃さず、「バレロさんに感謝」「ニヤっとしながら言ってるところが関係性がわかっていいね」「一瞬ニヤってしてる笑」「やっぱり信頼してる」と沸き立っていた。（Full-Count編集部）