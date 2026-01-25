お父さんが『他の犬』を撫でて帰ってきた結果→あからさま過ぎる『お顔と態度』が27万再生「不信感1000％すぎるｗｗ」「めっちゃ可愛い」
他所のワンちゃんを撫でてお家に帰ってきたというお父さん。愛犬チワワさんをいつも通り抱きしめようとした結果…あからさま過ぎる態度を取られることになってしまったのだとか。
人間味に溢れるまさかの光景はXで記事執筆時点で86万回、2.7万件のいいねを獲得。YouTubeでは27万再生を超え話題となっています。
【写真：お父さんが『他の犬』を撫でて帰ってきた結果→あからさま過ぎる『お顔と態度』】
お父さんが"他の犬"を撫でて帰ってきた結果
Xアカウント『@papa_love_dog』に投稿されたのは、チワワ「ニコ」ちゃんのお姿。
この日、パパさんは外出先で他のワンちゃんを撫でる機会があったのだそう。帰宅後、いつも通りニコちゃんを抱きしめようとした結果…どうやら、一瞬にして浮気がバレてしまった模様。
あからさま過ぎる態度が話題に
普段ならいつでもどこでも、パパさんの腕の中でリラックスしているというニコちゃん。
しかし、他のニオイに気付き…『不信感』が滲み出る表情を浮かべて、身体をのけぞるようにしてパパさんを睨みつけたのだといいます。
その大きな瞳には、軽蔑さえ浮かんでいるのでは…？と、どこか居心地が悪くなりそうな、不安を煽られるかのような、人間味に溢れる反応を見せたというニコちゃん。
『だれのにおい…？』『どこでなにしてたの…？』そんな尋問のセリフが聞こえてきそうなニコちゃんの態度は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「においですぐ分かっちゃいますねｗ」「不信感1000％の顔ｗｗ」「…なんか…」「完璧なミーム素材ｗ」などのコメントが寄せられています。
パパが大好き！相思相愛な日常が大人気
2023年1月5日生まれのニコちゃんは、とにかくパパさんのことが大好きで超がつくほどの甘えん坊さん。いつでもどこでもパパさんの腕の中、お腹の上が特等席で、常にぴったりとくっついて過ごしているのだといいます。
だからこそ、今回のニコちゃんのパパさんへの態度はある意味とっても貴重なものだった模様。まさに相思相愛と表現するにふさわしいニコちゃんのパパさんの日常は、日々たくさんの癒しを発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@papa_love_dog」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。