蛙亭イワクラ、元恋人のオズワルド伊藤には「憎しみだけ残ってる状態」

お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（35歳）が、1月22日に放送されたバラエティ番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。元恋人のオズワルド・伊藤俊介に対して「憎しみだけ残ってる状態」と語った。



「元恋人と友だちに戻れる？」というテーマで、蛙亭・イワクラが交際していたオズワルド・伊藤俊介の名前は出さずに、「友だちに戻れます。戻らないと仕方がない、同じ職場なので。劇場とか“平場”で会わないといけないので」とコメント。



MCの鈴木愛理から「気持ちがトゥクンってなったりしない？」と質問が出ると、イワクラは「一切ないです。まったくトキメキ系はないので、逆に言ったら憎しみだけ残ってる状態なので」と語る。



イワクラは「彼氏としても本当に全然機能してなかったので、俯瞰で見た時に『コイツは元カレとしたくない』と。なので、今も記憶を消した状態」と語った。